星期專訪》中選會副主委陳朝建：公投連署偽造多 選後將修法

2018-11-12

記者陳鈺馥／專訪

九合一地方公職人員選舉廿四日登場，今年共十案公投可綁大選，選民手上最多可領到十五票，創下台灣選舉史上空前紀錄。面對近期公投爭議及複雜選務作業，中選會副主委陳朝建接受本報專訪強調，中選會全力以赴辦好選舉及公投，未來將參照國外經驗修正「公投法」。

至於投開票當天，若有來自中國等地的駭客攻擊中選會電子系統，中選會要如何因應？陳朝建指出，已請中華電信進行防範措施，中選會有所準備，辦理各項異常及備援演練，甚至也演練過人工計票。

問：今年九合一選舉史無前例有十案公投綁大選，複雜程度更甚以往，中選會都準備好了嗎？預估幾點前可完成開票作業？

答：這次是選民手上會拿最多選票的一次，六都直轄市和基隆、新竹、嘉義三市選民，將領到市長、市議員、里長三張選票，有原住民區的直轄市選民，則領五張票，一般縣市也領五張選票，加上十公投案，選民最多拿到十五張票。

投票當天先選舉領投、再公投領投，各投開票所會有人引導動線，倘若十八歲以上、未滿二十歲選民，直接領取公投票圈投，一旦領完投完離開，不得再進入投票所。五張或三張選舉票，要全領或不領由選民決定，十張公投票若只想領部分的票，一樣尊重選民意願，中選會已做好選務準備。

今年選舉開票維持既有方式，預計晚上八點多前可開完選舉票，接著開公投票，希望開票作業在投票日當天深夜十二點前全部完成。

問：為何今年公投案從第七號起算，若投票當天在投開票所外，發送公投懶人包文宣會觸法嗎？

答：公投案編號由第七號開始編號，是因為台灣過去辦過六案全國性公投，今年十公投案依序為第七號至第十六號，就像大法官解釋文一樣累積至七百多號。

投票日當天，依法律規定，政黨或候選人不得從事競選、助選、宣傳活動，候選人也不能宣傳任何公投。候選人以外民眾固然可宣傳公投，但當日仍不得競助選。

選罷法、公投法皆明定，在投票所四周三十公尺內，勸誘他人投票或不投票，或有宣傳公投，可處一年以下有期徒刑，屬於刑事犯罪；在三十公尺外區域，候選人以外民眾可宣傳公投，若穿插為候選人助選，可處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

防中國駭客擾開票 做好備援演練

問：有特定組織疑接受中國資金，散佈假民調影響選舉，更有中國網軍散佈假消息，中選會有何因應之道？若投票當天駭客攻擊中選會電子系統，如何確保開票作業不被癱瘓？

答：有不實假消息中選會一定立即澄清，有不實假新聞散播抹黑，中選會與警政署配合，警方已成立爭議訊息處理機制，由刑事局專責辦理。另針對假民調及政治廣告，依「選罷法」規定，由全國各選委會負責處理。

十一月十四日凌晨○時起，至二十四日投票時間截止前，不得以任何方式發布或轉述民調。十三日前所公布民調，須符合法律規定，揭示民調抽樣方式、公司資金來源等，要刊登政治廣告，須實名制揭露資訊。

就網站部分，已請中華電信進行防範措施，中選會有所準備，辦理多次演練，測試連線速度，進行系統壓力觀察，辦理各項異常及備援演練。十一月二十四日選舉當天，將轉由電腦計票查詢網站服務，如有DDOS攻擊時，會啟動流量清洗服務，阻絕DDOS攻擊，並封鎖國外連線，也演練過人工計票。

彌補公投法制不足 從四大方面著手

問：公投連署爭議不斷，國民黨三公投出現「死人連署」皆破一萬一千人，七萬多份連署書有偽造情事，中選會要如何修正「公投法」？

答：現行公投法制有不足，會從四大方面進行補強，第一聆聽各界意見，許多意見會予以參酌。第二是汲取既有經驗，任何法律實踐須經驗累積。第三要參考外國法制，做為精進基礎。第四由專家學者進行研究，研究成果可成修法方向。

中選會將在選後啟動修法工程，從上述四大方面著手，美國實施公投連署一個世紀以來，對抗偽造公投連署書，有「連署見證人」制度，連署收集者和見證人必須具結，每一份連署名冊在見證下，由連署人親自連署，一旦有偽造連署，見證人需負刑事責任。

在國外，更有公開連署書制度由大眾檢驗的機制，為了檢驗作弊公投，連署名單須公開，有助防止連署舞弊。若要公開連署書就必須修法，連署人領銜人不必再附連署書正本、影本各一份，而是在提案時附上正本、掃描檔案各一份，以掃描檔案公開。

對抗偽造連署書 美國有見證人制度

美國還有公益訴訟制度，任何人在連署書公開後三十天內，可向法院異議連署書偽造無效，任何人依照公開的連署書比對後，發現大量抄寫未被剔除，可向行政法院聲請假處分，命令暫時停止辦理作弊公投。

問：國民黨三公投雖出現大量死人連署、造假，最後順利通過第二階段成案門檻，涉作弊公投也能成案，如何改善現行法制不合理之處？

答：中選會是依法辦理，但委員會議有附帶決議，指出民主制度不容造假，已對死人連署移送告發，未來將就現有法制不足修法，援引外國法制，邀專家學者群策群力，這部分未來會精進，公投成案時限長短都會一併考量。

另一種可行方式是恢復過去連署需附身分證影本，以利查對，至於公投連署前即已死亡，在法律上為百分百偽造，因死人簽名顯然由行為人代簽，絕對屬於偽造行為，也啟動告發交檢調偵辦。中選會是獨立機關，不會預設法律規定外的立場，該精進就會精進，期待有一部更好法律做執行基礎。

問：十公投案中，有反對同志教育納入國民教育的愛家公投，也有支持納入性平教育的婚姻平權公投，正反命題的公投皆通過怎麼辦？公投效力為何？

答：各國法律及制度不一，中選會不對公投內容好壞進行評論，假如這兩公投案都通過，中選會就是負責公告，依法於投票完畢七日內公告公投結果，再交給權責機關處理。

若公投案通過後，原來是法律案的複決案，公告第三日起，就失其效力。如果是法律案是交立法院進行立法，且要在下會期前完成審議。重大政策創制、複決，將交給權責機關處理。