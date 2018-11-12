民進黨重兵回防高雄 韓民調降、陳回穩

2018-11-12

盼危機中求突破 一舉贏得新北

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底九合一選舉進入最後倒數，民進黨要搶救陷入苦戰的高雄市，保住綠營命根，避免全面崩盤；另外，在高雄選情不容樂觀下，對於評估有望翻盤的新北市，黨內寄予極大厚望，視新北為選戰倒數兩週進攻的主要戰場，盼危機中求突破，一舉贏得新北市。

這次百里侯選舉，民進黨在不少縣市都傳出告急，甚至連綠營鐵票區都出現生鏽情況。黨內人士表示，國民黨雖然在二○一四年、一六年大敗，但「國民黨並沒有死」；大環境不佳，民眾悶、困的感受深，都讓民進黨各縣市選得不輕鬆。

拚改革 卻可能讓反改革對手獲勝

黨政人士指出，選民對於民進黨改革的進度和幅度也有不同想法和抱怨，黨內也注意到，總體表態和投票意願沒有那麼積極，這對民進黨來說是很迫切的危險，民進黨支持改革，卻可能讓反改革的政黨獲勝。因此，蔡總統在日前談話中，才要特別向支持者剖白自己的心思，表示這些都在努力當中，對於速度、幅度，或在過程中受傷的，表達不好意思和歉意。

黨內分析，高雄市長選戰中後期，韓國瑜支持度大幅逼近，陳其邁往下走，致使選情告急；然而高雄成為這次縣市長選舉主戰場後，民進黨重兵回防，近期韓國瑜支持度已開始下降，綠營支持者產生危機感，陳其邁支持度則略見回穩。

黨內人士不諱言，現在就是在「和時間賽跑」，就看陳其邁支持度在最後兩週能再衝刺多少。

此外，中國介入及假訊息傳播被認為是影響全國選舉的關鍵因素，尤其高雄是中國介入的重兵基地。蔡英文九日出席宜蘭造勢活動時也直指，台灣的危機已不只是來自對岸文攻武嚇，還有無孔不入的滲透，有人在操弄假訊息操控台灣社會的對立，不能讓這些人得逞，更不能支持傾中的政黨，讓國際社會以為，台灣人在

打壓之下就會選擇屈服。

中國介入及假訊息 高雄選情受害深

黨政人士指出，過去中國介入台灣選舉，是中國在台灣找「代理人」，不過這次選舉，卻是中國直接介入。民進黨政府遇到了第一次，就已經兵敗如山倒，束手無策，未來應該要好好思考因應方式，否則二○二○年總統大選，這樣的危機還得再面臨一次。