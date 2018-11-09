日文官網貼「Ｘ你民進黨」國民黨挨轟下架

2018-11-09

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕國民黨官網連結的日文版網頁一篇題為「くたばれ民進党」（譯作：╳你民進黨或去死吧民進黨）文章，昨天凌晨被民進黨立委段宜康在臉書轉貼分享網友，內容痛罵蔡英文政府邪惡又變態，居然要立法把新郎變女生、新娘變男生。國民黨代文傳會主委唐德明切割表示，該文為志工所為，不代表國民黨的立場，且由於內容太過爭議，所以先行下架處理。

唐德明解釋，由於人力精簡，國民黨中央無能力維持日文網頁的更新，未來會開會討論是否關掉日文網頁連結。

根據段宜康臉書分享的截圖內容，國民黨連結的日文版網頁上的這篇文章批評同婚立法，還說「民進黨想要讓台灣變成變態國家」。

民進黨要求道歉 國民黨推給志工

民進黨發言人鄭運鵬表示，國民黨日文官方網站出現這種不雅字眼謾罵及歧視的言論，是踐踏台灣民主法治及侮辱民進黨的可恥發言，國民黨不要以少數志工自發性的理由來推託、迴避，民進黨鄭重要求國民黨吳敦義主席正式出面，向民進黨、日本友人及相關被侮辱、歧視到的台灣人民公開道歉。

鄭運鵬表示，「くたばれ民進党」翻譯成中文是一個字到三個字的髒話，若翻成英文，是Ｆ開頭的不雅言語，在國民黨日文官方網站看到這樣的字眼污衊台灣的執政黨，是不可思議的惡劣行為。

鄭運鵬指出，這裡面顯示出幾個離譜內容：一、國民黨反對大法官釋字七四八號對於婚姻自由的解釋；二、國民黨歧視同性戀者；三、國民黨對外扭曲台灣這次的相關公投提案；四、國民黨向外扭曲台灣的民選蔡英文總統及民進黨政權；五、國民黨可能讓日本友人以為在罵日本的民進黨，非常丟臉。