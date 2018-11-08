陳明通籲中國勿干預選舉

2018-11-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕九合一選舉倒數，陸委會主委陳明通昨在立法院內政委員會答詢時說明，陸委會針對中國大陸人士來台嚴審，主要是呼籲對岸不要干預選舉，台灣是自由民主國家，歡迎中國大陸學者來台觀選。他也估計，大概約有十萬名台商回台投票，與往年差不多。

立法院內政委員會昨邀陸委會、中選會、內政部等部會針對「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」進行報告。

陸委會對中國人來台嚴審

陸委會書面報告指出，陸委會、交通部及海基會目前均未收到台商或台商協會反映購票困難，或航空公司提出有關加班機之需求。而對於中國人士來台申請案，陸委會說，內政部已會同相關機關針對邀請單位資格、申請人身分、來台活動內容、行程安排等加強審查，對有疑慮案件，採事前遇案嚴審、入境後掌握在台動態、事後註參管制的管理手段。

國安局︰絕不會監控臉書

國安局副局長陳國恩昨答詢時則強調：「國安局絕不會監控臉書！」他指出，根據「國家情報工作法」規定，國安局有責任統合各國安機關，蒐集中共與境外敵對勢力企圖影響我國家安全與社會安定所散布的不實訊息，但相關情蒐工作僅對外，不會針對國人，「國安局絕對不會踩言論自由的紅線」。

由於國安局長彭勝竹上週在立院答詢時稱國安局在臉書偵蒐詆毀元首等情資，引發軒然大波，國安局當天已發布新聞稿澄清，絕不會干涉人民自由，蔡總統隔天也在臉書表示，每天都有人在臉書留言，誰都無權干涉，也不會受到監督。