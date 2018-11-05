對抗假消息 美台擴大國際合作

2018-11-05

AIT處長酈英傑：台灣站在中國不實訊息輿論戰的最前線

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國明天舉行期中選舉，台灣九合一選舉也將於本月底登場。面對境外勢力利用民主社會開放性質，啟動「輿論戰」干預選舉，美國與台灣近期頻繁舉辦國際合作活動，透過經驗交流，分享事實查核機制等應對方法，尋找共同對抗不實資訊的合作方向。

中國透過散播不實訊息，在台灣發動「認知空間作戰」，真正目標在於二○二○年扶植親中政權。以外交系統而言，諸如關西機場事件與各種斷交謠言，就使外交部天天面臨棘手挑戰。外交部發言人李憲章昨對此表示，我方正在和相關國家溝通協調，研擬應對不實訊息的具體合作方向。

對於中國以不實訊息影響台灣，曾派駐北京的美國在台協會（AIT）處長酈英傑在首次公開記者會中回答說，「台灣確實站在中國不實訊息輿論戰（disinformation campaign）的第一線」。

酈英傑說，最近台美都將迎來選舉，在享受並行使公民權利的過程中，媒體的角色相當重要，必須確認報導來自良好的消息來源，讓選民得到充分資訊、做出知情選擇。

酈英傑進一步提及，在「台美全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，AIT十月中旬才與台灣民主基金會舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主國際工作坊」。

GCTF是台美與區域夥伴齊聚，研討應對不實訊息的起點。酈英傑說，應對不實訊息對台灣、美國及其他合作夥伴，都是至關重要的議題，相信彼此能從交流中受益，並找到合作方式。

高碩泰：中國網攻 也對美造成危害

此外，「自由論壇研究所」上週也與我駐美代表處在美國華盛頓新聞博物館合辦活動，以「亞洲言論及新聞自由的燈塔：台灣」為主題，邀請文總副會長江春男、美國國安領域知名記者格茨、《外交家》中國事務編輯蒂耶茲與無國界記者組織北美主任艾溫等人與談。

駐美代表高碩泰表示，北京近來持續透過網軍進行假消息攻勢，不僅對我民主體制造成威脅，也對區域內包括美國等其他民主國家造成危害。台灣將持續與美方密切合作，共同捍衛雙方的自由及未來。

蒂耶茲則以「日本大阪關西機場事件」為例表示，當時媒體引用「假消息」，引發台灣社會軒然大波。事後追查到該「假消息」其實來自位於上海的「內容農場」。由於台灣享有高度新聞自由，各家媒體為爭取時效，時常在未查證消息來源即發稿，使中方「假新聞」攻勢有機可乘。

江春男在活動中談及，台灣成為中國鍛鍊自身影響力的試驗場，北京組織網軍造謠、散播不實訊息，影響台灣輿論，已經對台灣民主造成傷害。