姚文智諷韓國瑜：中國網軍協助的小丑

2018-11-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨出席手牽手護台北暖身活動時提出警示，今年台灣大選受到中國境外勢力、網軍影響，對台灣民主是很大危機。姚更喊話，指不願看到高雄「被一個背後有大量中國網軍協助的小丑，把高雄廿年來建設毀於一旦」，若台灣人民沒挺過這一關，很可能讓台灣的民主沉淪。此番話明顯諷刺國民黨高雄市長候選人韓國瑜。

「台灣若沒挺過 民主沉淪」

姚文智昨也出席與黨籍市議員李建昌的聯合競選總部成立大會。姚致詞表示，這次台灣大選的背後，有許多來自中國網軍的假消息，這是很大的民主危機，台灣民主推動這麼多年，若不注意來自中國境外勢力操弄選情，可能會讓台灣受到很大的傷害，甚至會讓台灣變成落後國家。

姚文智會後接受媒體訪問時對國安單位喊話，表示美國過去在選舉時也發生類似情況，台灣是被攻擊的重災區，更何況美國都已對台灣提出警告，如果國安單位只是以「喊話」、「教大家如何解讀媒體」的方式，都緩不濟急，國安單位負責相關情資，應該要劍及履及、加快腳步，將這些人繩之以法。

針對國民黨雲林縣長候選人張麗善、民進黨高雄市長候選人陳其邁，相繼宣布辭去立委，全心投入選舉，姚文智表示，他參選時本來就要辭去立委，但黨內高層多次勸阻，辭不辭立委一切尊重黨的決定。