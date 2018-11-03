搶救澎湖選情 國民兩黨主席拚場

2018-11-03

蔡英文打建設牌 吳敦義喊藍軍團結

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長選情緊繃，國、民兩黨主席昨不約而同抵澎拚場，民進黨主席蔡英文大打「建設牌」，國民黨主席吳敦義則主攻「團結牌」，希望拿下澎湖這塊灘頭堡。

原本長期為國民黨離島堅強堡壘的澎湖縣，四年前陳光復一舉藍天變綠地，為民進黨奪下縣長寶座，今年百里侯決戰，陳受到軍公教年改衝擊，連任之路陷入苦戰；但國民黨提名的前縣長賴峰偉也受到在野陣營分裂影響，票源分散，讓他不敢掉以輕心。

蔡總統昨一早就巡視馬公第二海淡廠工程，隨後馬不停蹄出席馬公朝陽里老人共餐、澎湖各界菁英座談會，並前往白沙赤崁龍德宮、湖西天后宮上香祈福。蔡英文除允諾二年內擴增六千噸海水淡化廠外，並同意澎防部遷建菜園營區規劃，所有費用由國防部負擔，大打建設牌，籲中央地方一條鞭，同心建設更為順利。

吳敦義也是行程滿滿，分別前往副議長陳雙全、馬公市長候選人葉竹林、湖西鄉長吳政杰競選總部加油打氣，並到馬公耕讀幼稚園參觀、觀音亭上香祈福。

他在賴峰偉競選總部與退休軍公教人員座談，強調藍軍要團結，支持黨提名的候選人，希望揮出全壘打；賴峰偉則左批鄭清發、右打陳大松，呼籲選民棄保團結支持賴峰偉，防止綠營出奧步，主攻團結牌。