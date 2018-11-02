境外資金介入選戰 檢調鎖定逾30件

2018-11-02

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一選舉將於本月廿四日投票，行政院長賴清德昨在行政院院會指出，這次選舉有別於以往，包括公投案與選舉同時舉辦、境外資金流入試圖影響選舉、幫派或團體以政黨名義滋擾社會秩序、假訊息快速傳播產生負面效應，各機關要提高警覺。

來自中國件數 偵查完結後說明

法務部次長陳明堂則表示，境外資金流入試圖影響選舉，檢調正過濾的案件有三十多件；另外，最近流入的境外資金比較多，有多少從中國大陸過來，必須等偵查完結才能說明。

知情官員透露，目前傳出有中國資金匯入，疑支持特定候選人，境外資金介入方式之一，是落地招待選民到中國旅遊，檢調目前過濾的不明境外資金流入，要干擾台灣選舉，就有不少是中資或港資。

賴揆指示全力查察 遏止不法

行政院昨召開院會，賴揆聽取內政部與法務部的「治安維護工作執行」報告以及「查察賄選及防制暴力工作」報告後表示，年底九合一選舉已進入倒數計時階段，檢、警、調、廉政、政風機關均應全力投入選舉查察工作，彰顯政府查賄的決心，並請各機關提高警覺，運用已建立的檢警情蒐聯繫通報平台，聚焦打擊並迅速檢肅到案。

賴清德表示，目前檢察機關各項選舉查察受理案件中，以現金買票、贈送禮品及招待出遊類型較多，請持續加強蒐證及查緝，遏止不法犯行。

另外，賴揆也對假訊息快速傳播產生負面效應感到憂心，認為是這次選舉有別於以往的特殊性與挑戰之一，要各機關提高警覺。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政院現在由政務委員羅秉成聽取法務部、國安單位與通傳會等各方意見，都還在分析與整理資料當中；至於另一政委唐鳳主張以「數位通訊傳播法」處理即可，這也是一種意見，現階段則是在討論現有法律有哪些不足還可再加強。