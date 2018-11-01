軍方︰因應防衛需求 預算逐年增長

2018-11-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛在「美台國防工業會議」發表演說時建議，台灣應持續增加國防預算，同時也應增強聯合作戰能力，並持續推動「國防自主」。對此，軍方人士表示，這些皆為國防部持續推動的政策，蔡總統已宣示國防預算將逐年增長，國防自主政策也「不會走回頭路」，將持續打造不對稱戰力。

國防自主 不會走回頭路

官員表示，國防部已朝海大衛所述方向努力，以今年國防預算為例，已比去年大幅增編，成長幅度超過五％，未來也將持續逐年增加國防預算，以因應我國防衛需求。另外，今年度的「國防自主」預算佔「軍事投資」比重增加，包括國機國造、國艦國造等政策都會持續推動。

由於中國解放軍不斷發展兩棲作戰能力，可能使我沿海地區的防衛壓力增加，官員表示，我國是屬於高都市化的國家，且沿岸的設施相當多，中國軍方要順利登陸也非易事，我方如先期掌握動態，亦能藉由多種武器阻止。但現階段而言，不管中國採機降或是兩棲登陸突襲，對我產生威脅，我方都會審慎以對。

今年度「美台國防工業會議」上月廿九日、卅日在美舉行，國防部副部長張冠群在廿九日發表專題演說，提及我國建軍方向與國防自主政策等，海大衛也發表演說，產業界人士則在卅日進行工合意見交換。與會人士透露，產業界人士主要討論未來的機會和挑戰，以及我國推動防衛工作時，所面臨的資安與保密議題，同時也請教美方，產品達到該國「軍規」的標準為何，而航太、資安與造船三大領域交流成果相當豐碩。