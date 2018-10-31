中國施壓 台澳FTA/ECA協商擱置

2018-10-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲前外長畢紹普（Julie Bishop）上週在澳媒訪問中爆料指出，她在職期間，北京高層曾直接向她施壓，要求澳洲終止與台灣間的「自由貿易協定（FTA）」協商，使台澳FTA/ECA（經濟合作協定）就此擱置。澳洲駐台辦事處對此表示，澳洲政府目前沒有立即啟動自貿協定的談判計畫。

外交部︰持續爭取支持

外交部則說，了解澳方考量，我方將秉持互惠互利的務實精神，持續透過各種管道加強遊說，爭取澳洲各界支持，以累積友我氛圍及推案動能。

台灣與瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯、新加坡與紐西蘭等國簽有FTA，並持續推動與歐盟及日本簽署經濟協議。紐西蘭與台灣於二○一三年簽訂經貿協議後，澳洲也曾與台灣進行FTA談判，但卻持續擱置。澳洲自由民主黨議員利昂傑姆去年曾質疑澳洲政府向中國「磕頭」，而不與台灣討論FTA，並公開支持澳洲政府與台灣簽訂FTA。

甫於八月卸任的澳洲前外長畢紹普，她上週在澳洲媒體訪問中直言，台灣是澳洲正在考慮進行雙邊貿易協議的經濟體清單，但在二○一七年、二○一八年一系列的會議上，中國外交部長王毅直接向她施壓說，「台灣與中國之間的情況發生了變化，中國不看好澳洲尋求與台灣簽訂自由貿易協定，正如紐西蘭幾年前所做的」。

畢紹普也說，在她擔任外長期間，她觀察到中國越來越鼓動各國「脫離與台灣的關係」，包括在太平洋地區承認台灣的一些國家。

澳方︰無立即啟動談判計畫

澳洲駐台辦事處對此議題回應說，如同澳洲貿易部長伯明翰發表的聲明內容，台灣是重要的經濟合作夥伴，也是澳洲第八大商品出口市場，但澳洲政府「沒有立即啟動自由貿易協定的談判計畫」。

外交部則說，台澳經貿關係一向密切友好，且深具互補性，推動洽簽台澳ECA是外交部提升雙邊關係的重點工作之一，但我方也了解澳方推動本案時程的相關考量。外交部說，基於台澳兩國緊密的經貿合作關係，簽署ECA將同時嘉惠兩國人民，營造雙贏局面。