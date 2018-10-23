駁商品說 吳釗燮：台灣是非賣品

2018-10-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲接受外媒專訪說，台灣對美國總統川普而言，不過是「架上商品」。外交部長吳釗燮昨在立法院答詢時反駁表示「非常不認同」，更直言「還好他（柯）是台北市長」；吳強調，台灣是主權獨立國家，有自己的外交政策和國家利益，「台灣是非賣品」。

「還好柯是台北市長」

至於美方對此有無任何反應？吳釗燮答覆立委王定宇質詢時說，根據駐美代表處的定期回報，截至目前，美國官方或國會沒有任何回應。王定宇說，這種不禮貌的說法，會對外交關係造成裂縫；吳釗燮也說，對現任美國總統來講，的確是「不得體」的說法。

彭博十九日刊出《台北市長認為台灣不過是川普架上的一個商品》的柯文哲專訪，以「未來可能是總統人選的觀點」為視角撰寫。柯文哲在訪問中說，對川普來說，台灣不過就是「貨架上的商品」，台灣必須接受自己地位就是美中兩大強權遊戲的棋子。

民進黨立委羅致政、王定宇和國民黨立委江啟臣等多名立委，在外交及國防委員會質詢時，詢問吳釗燮看法。吳釗燮一聽到「台灣商品說」，馬上反駁「絕對不同意」，並強調「台灣是非賣品（Taiwan is not for sale.）」。

吳釗燮答覆江啟臣質詢時，直言柯曾有許多涉及外交的談話，例如將英國議員送的鐘錶形容為「破銅爛鐵」等，令他印象深刻，也非常不認同（他的國際觀），「還好他是台北市長」。

吳釗燮強調，柯用商品這種名詞形容台灣，「我是很訝異」，因台灣是主權獨立國家，有自己的外交政策和國家利益，政府作為也是捍衛自己利益，「賣給誰從來沒有出現在我們外交思考裡」。

羅致政指柯文哲的「台灣商品說」有兩大謬誤，一為「小國不需要外交」，另一則是「國際社會中只有價格、沒有價值」的邏輯，建議外交部應有正式說法。

吳釗燮回應「小國更需要外交」，例如很多人覺得台灣對美外交工作做得還算成功，「做得比我們好的可能就一兩個」。吳釗燮先前參加太平洋論壇，也實際了解到挪威年度援外規模達七千一百萬美金，「也是小國、但比我們更賣力」。