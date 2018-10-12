訪台逛街常被要求合照 巴拉圭總統阿布鐸：感受到台灣人民熱情

2018-10-12

〔記者彭琬馨／台北報導〕巴拉圭總統阿布鐸伉儷昨下午與台灣媒體茶敘，對於中國不斷在拉丁美洲擴展影響力，巴拉圭如何權衡與中華民國的關係？阿布鐸指出，巴拉圭身為主權國家，對於與其他國家交流抱持開放態度，但任何國家都不能對巴拉圭與其他國家來往做出限制，若有國家對巴拉圭施壓，「我們不會屈服」。

巴拉圭是台灣忠誠摯友

二度訪台的阿布鐸與夫人席凡娜昨特地撥空與台灣媒體會面，阿布鐸一開始就說，他很感謝台灣媒體的報導，讓他與夫人非常出名，此次訪台在路上逛街時，許多民眾熱情向他們要求合照，「讓我們感受到台灣人民對巴拉圭的熱情」。

談到中國持續在拉丁美洲投資、擴展影響力，未來是否可能成為影響與中華民國邦交持續的因素，阿布鐸多次重申，區域整合與全球化是不可逆轉的趨勢，巴拉圭身為主權國家，他們尊重每個國家的主權與選擇朋友的權利，因此也希望每個國家能尊重巴拉圭的主張。

阿布鐸強調，任何國家都不能對巴拉圭交朋友做出限制，如果對巴拉圭施壓，「我們不會屈服的」，巴拉圭希望能夠被尊重。巴拉圭與台灣一樣愛好和平，對國家自主與主權過往歷史面對的挑戰非常相似。

針對台巴關係，阿布鐸說，台灣跟巴拉圭擁有歷史悠久、超過六十年的邦誼，在互助基礎上不斷深化友誼，巴拉圭是中華民國在南美洲地區永遠忠誠的摯友。