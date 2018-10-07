彭斯批中挺台》程建人：美中對抗 台灣須當心

2018-10-07

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國副總統彭斯四日在美國華府智庫哈德遜研究所發表演說，痛批中國介入美國期中選舉與在南海的軍事行動，更直指台灣在外交與國際空間上受到中國打壓。前外交部長程建人昨受訪時表示，彭斯在演講中強烈批評中國、讚賞台灣所作所為，是近年美國高層少見，反映出川普政府當前對中國的政策立場，將中國視為美國的長期威脅，因此處處設防，避免中國成為取代美國世界大國的角色。

程建人特別提到，彭斯此次演講，可說是川普政府上台後，對中國涵蓋面向最廣、用語最尖銳的一次抨擊。他強調，美國從二次世界大戰以來，在國際社會上多半是唯一強權，基於長期戰略考量，不希望逐漸崛起的中國成為取代美國世界強權的角色，因此在過去一段時間，美國政府發布的三大重要戰略報告，都已將中國視為長期威脅。

程建人指出，彭斯演講也是在對拉美、歐洲、教廷等國家表態，重申美國政府立場，不會任意讓中國施壓。程建人也說，既有強權與崛起中大國對抗的態勢已經形成，牽涉範圍甚廣，沒人敢確定最後是中國讓步還是美國妥協，台灣在此狀況下要非常小心。

前陸委會副主委黃介正受訪時分析指出，美國一系列的挺台作為，除了讚揚台灣外，也是為了要讓中國明確正視美國現在的政策，藉由提及台灣來刺激中國，「要北京認真聽」。

黃介正也認為，彭斯的演說顯示，美國已將與中國的關係視為長期的競爭關係，在這個情況下，美國給自己劃定部分紅線，藉以要求中國正視美國利益。