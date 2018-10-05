黨產會：勞軍捐收465億 婦聯會：高估

2018-10-05

〔記者楊淳卉、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會昨召開聽證會，對婦聯會財產是否屬政黨及附隨組織不當取得財產，以及應否命婦聯會財產移轉國有進行釐清。對於何時將婦聯會資產收歸國有，黨產會副主委施錦芳受訪表示，沒有設定目標，證據到哪就做到哪，由於牽涉很大一筆資產，黨產會會非常謹慎。

何時收歸國有 黨產會：證據到哪做到哪

黨產會與婦聯會對「勞軍捐」之性質、推估收受金額仍有歧異。黨產會調查報告推估，婦聯會歷年勞軍捐高達四六五億元，報告並揭露，婦聯會從七十九年到一○五年止的歷年利息收入合計共三○一億餘元；到一○五年底止，婦聯會「隱形金庫」保管委員會銀行存款及利息本利合計應有四七九億餘元。

黨產會調查報告指出，自一九六一年至一九九○年共七十四次的勞軍捐分撥會議紀錄中，固定成員皆有國民黨社工會及代表威權政權的警總，若勞軍捐真為民眾樂捐，那麼兩者角色為何？

婦聯會及國民黨則主張婦聯會非國民黨附隨組織。婦聯會主委雷倩表示，婦聯會部分資產由前主委蔣宋美齡自中國帶來，婦聯會名下三八五億元財產，沒有任何屬於不當取得，黨產會無權將婦聯會全部或部分財產收歸國有。

若有爭議 雷倩：應將餘額返還原捐款人

對於勞軍捐，雷倩表示，勞軍捐絕非黨產，更非不樂之捐，而是人民自發的愛國樂捐運動，並由政府協助。她批評，黨產會報告高估婦聯會收入數勞軍捐部分，也高估一○六年底「軍宅計畫」餘額。實際上，勞軍捐用在婦聯會的軍宅計畫只佔少部份的四十七．三億元。

雷倩並主張，婦聯會財產應做以下分配使用。軍宅計畫相關餘額，應由婦聯會保有並繼續執行與軍、眷、警、消、榮福利相關工作；非關軍宅之財產，應由婦聯會保有並自主使用。縱使認為勞軍捐款有爭議，也該將餘額返還原捐款人，而非由黨產會收繳沒入國庫。

國民黨行管會副主委李福軒表示，國民黨未曾實質控制婦聯會人事、財務或業務，婦聯會非國民黨附隨組織。為表達不滿，李福軒還當場對雷倩表示，「我是否可以代表國民黨，請妳現在就辭職？」

淡大公行系助理教授涂予尹認為，婦聯會經費取得，有違反政黨本質、民主法治原則及平等原則的疑慮，勞軍捐偏向稅捐性質，用國家強制力，被課徵者沒有討價還價空間。若捐助的性質偏稅捐性質，移轉國有就有高度正當性。