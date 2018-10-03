阻拆廟、打科員 魏明仁起訴

2018-10-03

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕彰化縣府拆除違章「五星共產寺」昨天暫告一段落，縣長魏明谷到場做最後驗收，他對魏明仁嗆聲「逃得了和尚，逃不了廟」，四百九十萬元的「代拆除」費用，縣府一定追討到底；此外，彰化地檢署昨也針對魏明仁涉及妨害公務及傷害等罪嫌，提起公訴。

縣長魏明谷︰

逃得了和尚、逃不了廟

據了解，目前碧雲禪寺的產權為魏明仁的姊姊魏素丹所有，因建物違反建築法被強制拆除。縣府指出，拆違建費用為四百九十萬元，縣府昨已寄出求償拆除費用處分書，限期魏素丹在本月十五日前繳納，逾期未繳將移送行政執行署彰化分署強制追繳，若魏素丹還是不予理會，違建所在的土地以及列入歷史建築的碧雲禪寺可能會被法拍，法拍所得將支付拆除費用。

魏明谷則在昨上午到現場做最後拆除的總驗收，他除了慰問每一位參與拆除作業的工程人員，也贈送「瓦當」給碧雲禪寺住持留念。他說，未來縣府會幫助碧雲襌寺浴火重生，方法可再研議。

魏明谷也說，碧雲禪寺列入歷史建築的部分，將會進行保存，而合法的部分，會讓其就地重建，其他的山坡地保育部分，將會予以綠美化，未來新的碧雲禪寺，不僅是宗教的聖地，也是彰化縣的觀光勝地。

此外，縣府董姓科員在上月廿一日到場斷水、斷電時，遭魏明仁暴拳痛毆，事後魏被依現行犯逮捕，並以十萬元交保。彰檢昨以其犯行確定、罪證充足為由，將魏明仁依妨害公務及傷害等罪嫌提起公訴。

彰檢表示，魏明仁另還有一宗傷害案遭起訴，兩案都在偵查中，若他屢未到庭，才會對其發佈通緝與限制出境處分。而魏明仁在上月廿七日買單程機票到香港後再轉機到西安，十月一日又回到台灣，並參加「愛國同心會」舉辦的「慶祝中共十一國慶晚會」，同場的還有自稱「高級外省人」的郭冠英。