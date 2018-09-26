居住證爭議 陳明通：嚴防北京 寬待國人

2018-09-26

〔記者洪美秀／新竹報導〕中國開放台人申請居住證引發國安疑慮，陸委會主委陳明通昨天指出，會對台灣民眾寬容以待，沒有立即除籍的問題，但北京政府試圖透過居住證遂行政治目的，政府會針對北京嚴加防範，但不是對台商。

沒有立即除籍、限縮公民權問題

海基會昨在新竹舉辦「大陸台商秋節座談聯誼活動」餐會，除了副總統陳建仁，陳明通、海基會秘書長姚人多等人也出席。

針對台商關切若領中國居住證，會不會限縮台灣的公民權？陳明通強調，很多台商反映，為了生活便利才取得居住證，「這部分當然會比較寬容看待」。他說台商即使領證，在台灣也不會有任何權利的限縮，也請領有「居住證」的台商，能夠讓政府知道，以便在必要時提供相關協助。

但陳明通也說，北京試圖透過居住證遂行政治目的，政府會嚴加防範，此事茲事體大，必須嚴肅面對，也需要社會溝通對話。台商要注意中國發證背後的政治意圖，政府也會持續觀察。

姚人多：台商三不心聲 陸委會聽到了

姚人多則表示，許多台商會長向海基會表達，申領居住證者除籍茲事體大，希望相關政策「不要倉促上路、不要汙名化在陸台人、不要搞錯對象」，相關修法不要在未徵詢台商、台生、台青意見前就拍板定案，他們的心聲「陸委會也已經聽到了」。

姚人多也表示，許多台商心向台灣、根在台灣、家在台灣，不論台商有沒有領取居住證，服務台商是海基會天職，海基會都會照顧。

陳建仁則說，針對「美中貿易戰」升高情形，強調政府已召開經貿會議，評估其對國內及台商在中國產業的影響，將鼓勵台商回流台灣投資，經濟部已研擬出「一條龍」的服務協助。