國民黨團赴總統府 要求廢促轉會

2018-09-20

〔記者施曉光、蘇永耀／台北報導〕為抗議促轉會前副主委張天欽的爭議言論，國民黨立委昨赴總統府求見蔡英文總統，府方派出第一局局長吳美紅接見，引發立委不滿，現場還出現民進黨團總召柯建銘、幹事長李俊俋參與協調，國民黨團總召江啟臣質疑，柯的出現已坐實「促轉會當東廠、立法院當側翼」。總統府對此回應，第一局局長相當於常務次長，並沒有降低接待層級，總統府對朝野立委來訪也都非常歡迎。

江啟臣表示，這次拜會主要是針對促轉會重大爭議事件，事前有正式行文，黨團希望蔡總統能對促轉會、「張天欽們」清楚表達態度，尤其四月二十五日促轉會九位委員的審查會中，就有六位明確表達曾經接到總統府代秘書長劉建忻與副秘書長姚人多徵詢，「這難道不是總統的旨意嗎？」

國民黨團書記長曾銘宗則表示，張天欽商量如何打擊在野黨候選人，羅織罪名、操作選舉，這已經是國際性重大醜聞，才會請教提名、任命促轉會委員的蔡英文，態度究竟是甚麼？既然蔡敢下指導棋任命張天欽，就要負起相關政治責任。國民黨團有三項訴求，一是追究蔡英文、行政院長賴清德的政治責任；二是廢除促轉會；三是揪出促轉會、內政部與中選會內的「張天欽們」。

府方︰促轉會推動轉型正義 對國民、歷史負責

對於在野黨立委要求廢除促轉會，總統府發言人林鶴明回應表示，轉型正義的落實是國家民主鞏固深化過程中很重要的基礎工程，也是國人高度期待，促轉會當下的任務是勉力落實轉型正義的推動，這也是對國民負責、對歷史負責的重要責任。