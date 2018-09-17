聯大將開議 官民多項活動》唐鳳將與美前亞太助卿對談

2018-09-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會即將在美國紐約聯合國總部登場。開議期間，官民分進合擊舉辦多項活動，行政院政委唐鳳將以「台灣數位閣員」身分赴紐約出席相關活動，並與美國前亞太助卿羅素（Daniel Russel）對談，分享數位治理實務經驗。另環保署副署長詹順貴也規劃率團前往紐約，透過研討會說明我國在永續發展目標（SDGs）方面的最新進展。

以「台灣數位閣員」身分出席

第七十三屆聯大將於美東時間九月十八日開議，我政府今年仍不提案入聯，續請友邦替我執言、聯名致函。為使國際社會了解台灣是全球落實SDGs不可或缺的重要夥伴，去年我派出環保署長李應元赴紐約，發表我國首部「國家自願檢視報告」（ＶＮＲ），外界一度推測今年應仍是由李應元率團赴聯大參與活動。

惟根據外交部昨公開訊息，今年將由詹順貴率團前往，透過研討會說明我國在SDGs方面的最新進展；該研討會由我駐紐約辦事處、友邦及哥倫比亞大學氣候及社會國際研究所（ＩＲＩ）合辦，主題為「永續發展全球夥伴關係：落實永續發展目標最佳實踐」。

對於環保署改派副署長前往報告，外交部表示，這與李署長行程安排有關，外交部尊重及配合環保署方面的決定，提供相關協助。

除該研討會外，國合會秘書長項恬毅將與哥倫比亞大學師生對談，唐鳳並擬出席由駐處與哥倫比亞大學合辦的專業論壇，與哥大數據科學研究所就如何以社會創新及數位科技落實SDGs進行對談，屆時將有網路直播，並開放匿名提問工具「Sli.do」，與現場觀眾及全球各地網友互動。

唐鳳更將以「台灣數位閣員（Taiwan Digital Minister）」身分，在亞洲協會與羅素分享數位治理實務經驗；唐鳳另外也將參與兩場青年對話活動。