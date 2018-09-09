國艦國造大爆發 將投入7000億預算

2018-09-09

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府強力推動「國艦國造」政策，無論是政府已核定預算及預估產能都大爆發！根據統計，政府已匡列預算的軍方國艦國造項目，預算額度已經達到一三七六億元，再加上海巡署造艦計畫匡列的四二六億元，兩者合計高達一八○二億元，將為振興台灣經濟注入活水。

海軍加海巡署 已核定一八○二億

軍方官員更指出，除了已獲核定預算額度的造艦計畫之外，軍方後續在民國一一五年度以後，還有「潛艦國造後續第一批量產型」、「高效能艦艇後續量產第二批」、「新一代飛彈巡防艦後續第一批及第二批量產」、「新一代主力艦原型艦及量產型艦」等大型的國艦國造計畫，預估政府將投入的經費將高達七千億元以上。

台灣造船業及周邊產業 重大利多

一○八年中央政府總預算書已在八月底送達立法院，根據對國防部及海委會海巡署有關國艦國造相關預算計畫的統計，目前已獲政院核定配賦預算的國艦國造計畫項目，總金 額已達一八○二億元之多，對台灣造船業及周邊產業是重大的利多消息。

國防部方面，由海軍進行的國艦國造項目有九項，包括高效能艦艇（沱江級軍艦）後續第一批（三艘）量產計畫的一六四億元、潛艦國造第一階段合約設計約卅億元、兩棲船塢運輸艦第二階段建造原型艦七十三億元、四艘快速布雷艇九億元、六十艘的微型飛彈突擊艇達三一六．三億元。

此外，還有潛艦國造第二階段原型艦一艘四九三．七億元、新一代飛彈巡防艦第二階段建造原型艦為二四五億元、新型救難艦原型艦建造卅六．五億元，以及特戰突擊艇暨硬殼充氣艇共廿六艘建造案八億元。

海巡署方面，行政院核定的海巡造艦計畫，包括四千噸級的大型海巡艦，以及與軍方沱江級軍艦相同的六百噸級快速海巡艦等在內，所需經費已獲匡列四二六億元，並已陸續決標進入實質建造階段。

軍方官員指出，造船公會及國防部將於本月底在高雄舉辦第二屆高雄海事展，多家國際大廠都主動表達參展意願，就是看上台灣國艦國造極具爆發力的產值及市場，也為台灣國艦國造政策樹立最佳的標竿。