張忠謀將出使APEC 總統近期公布

2018-09-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕今年亞太經合會（APEC）經濟領袖會議將在十一月十二日到十八日於巴布亞紐幾內亞登場，過去兩年總統蔡英文皆指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，不過宋已公開婉拒第三度擔任總統特使。據了解，在參與優先及提高台灣能見度等考量下，蔡總統將指派台積電創辦人張忠謀擔任今年的APEC領袖代表，預計近期將對外公布。

宋楚瑜婉拒第三度擔任特使

對於總統將指派張忠謀擔任APEC領袖代表一事，總統府昨回應，「人選一旦決定，就會正式通知大家」。張忠謀今年六月才剛卸下台積電董事長職務，國際事務經驗豐富的他，先前已出任過總統特使，張忠謀曾在陳水扁擔任總統時期，於二○○六年獲指派為領袖代表，率團前往越南出席亞太經合會領袖會議。

親民黨主席宋楚瑜前日接受訪問時表示，今年三月已向總統府表達沒有意願再次擔任APEC領袖代表，並在五月正式向總統府秘書長陳菊表示，請政府另作安排。

總統府發言人林鶴明昨證實此事，並感謝宋擔任特使期間，無論在與各國密切互動及推動各項議題上，都有卓著的貢獻，「總統非常感謝他的努力」。

據指出，在確認宋楚瑜不再擔任總統特使後，國安部門曾多方評估人選，包括前行政院長林全都在名單之列，但考量中國升高打壓等因素下，最後在參與優先及提高台灣能見度等因素考量下，再度由企業界人士擔任總統特使。