國防部報告》中共若攻台 四大行動

2018-09-01

軍事威懾、封鎖作戰、火力打擊、登島作戰

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部最新「中共軍力報告書」昨送抵立法院，報告指出，共軍計畫於二○二○年前完備對台全面性用武作戰準備，若對台動武，可能行動包含「聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰」。

2020年完成全面攻台準備

報告指出，雖然共軍目前尚未具備全面犯台的正規作戰能力，但為「徹底解決台灣問題」，未來勢將執行聯合登陸作戰的整備與訓練，其戰力增長及對我威脅值得關注。

國防部昨將明年度預算書送交立法院，並連同中共軍力報告書及我軍五年兵力整建計畫，一起送到各立委辦公室。

中共軍力報告書指出，「統一台灣」是中共不變之使命，一旦台灣宣布獨立、台灣明確宣布獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、海峽兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣，都可能會是中共犯台時機。

國防部分析，共軍可列裝兩棲突擊車、武裝直升機、登陸艦艇、運輸機，約可投送四個旅級部隊及四個陸戰加強營；另也曾出動萬噸級兩棲人員運輸艦舉行聯合登陸（奪島）演練，加劇我聯合泊地攻擊及反登陸作戰難度。

另當面部隊部署遠程多管火箭，配合海、空軍執行攻船、對地及巡弋飛彈實彈試射驗證，火力可涵蓋我本、外島，且近年火箭軍採大規模多波次實彈射擊模式，強化首波癱瘓性突擊與威懾效果。

國防部強調，共軍受限台海天然地理環境，登陸載具及後勤能力不足，目前尚未具備全面犯台的正規作戰能力，現階段對台仍以聯合軍事威懾、封鎖作戰與火力打擊可能性較大，但為達成徹底解決台灣問題，未來勢將執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰裝備與訓練，其戰力增長及對台威脅值予關注。