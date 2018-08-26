模擬台海危機 本週政軍兵推

2018-08-26

〔記者羅添斌／台北報導〕高層官員昨天透露，為考驗政府跨部會危機應變能力，國安會規劃本週舉行為期三天的政軍兵推，模擬台灣遭逢內部及外部突發重大狀況、國家關鍵基礎設施遭到破壞時如何因應，以及政府部會橫向聯繫合作是否順暢等，兵推結果也將成為政府運作機制調整的重要參考依據。

為期三天 考驗跨部會應變

至於政軍兵推啟動的時間點，官員表示，高層規劃在本週內一連舉行三天，但因考量近來天候不佳、後續雨勢可能對各縣市造成災害，兵推啟動的時間點將於評估後確認。

政軍兵推由國安會主導，目的在於軍事危機期間如何確保政軍首長安全、持續政府核心功能與運作、保護重要關鍵基礎設施。

將邀立委、學者模擬扮演

政軍兵推分為三個項目，第一是指揮所的緊急開設與正副總統及重要首長的安全轉移；其次是國家關鍵基礎設施的防護演練；第三則是針對各項危機狀況想定、研析及處理的「政軍兵棋推演」階段，將由各重要部會首長與會，依慣例還將邀請部分立委及學者，分別模擬扮演友邦官員，在不同的狀況想定中，進行角色推演。

過去幾年政軍兵推期間，都曾演練軍方派出「雲豹」甲車護送總統進入軍方指揮所，以及政府重要首長如何安全轉移到指揮所；此外，去年實施的兵推期間，規劃模擬正副總統車隊在安全轉移到軍方指揮所的途中，遭到潛伏份子伏擊，以及模擬台灣在遭到中國軍事封鎖下，由總統發表談話尋求國際支持等狀況演練，但究竟模擬演練了哪些項目，政府高層並未予以說明及證實與否。

鎖定關鍵基礎設施防護演練

高層官員說，今年實施的項目與去年將會有所區隔。據指出，這次舉行的政軍兵推，將著重在國家關鍵基礎設施的防護演練，以及考驗政府應變機制的各項狀況演練，至於往年都會出現的「雲豹」八輪甲車護送元首，及政府首長安全轉移等狀況演練，將視情況決定是否實施。