美國會報告：中國利用台灣民主 反制台灣

2018-08-26

〔記者彭琬馨／台北報導〕由美國國會委任的美中經濟安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission），廿四日針對中國在海外的統戰活動發布報告。內容提到中國政府經常透過製造社會動盪、干涉政府的方式介入台灣，目的是「用台灣民主反制台灣」。

北京統戰滲透 美方應深入了解

此報告以「中國海外統一陣線工作：背景與對美國的影響」為題，指出在習近平統治下的中國統戰相關組織逐漸扮演重要角色，統戰組織的工作目的就是透過在政治、國家認同與民族情感等議題上強化影響力，藉此影響人們形成具有偏見的看法。報告認為，中國海外統戰組織的活動複雜，建議美國政府應深入了解北京的統戰策略、目標與滲透方式。

中國常贊助旅遊 洗腦反獨促統

報告提到，中國共產黨藉由壓制台獨運動、破壞台灣政府、同時招募台灣與第三國政治人物，來吹捧促統言論，這類活動包含贊助政治人物赴中旅遊，並提供在中國就業與經商的機會。

統戰終極目的 正當化武力犯台

報告並指出，中國在台灣操作統戰的目的，並非僅洗腦一般民眾支持統一，而是創造中國共產黨能在動亂時刻，藉由保護台灣人民為由，正當化武力犯台，此類做法也包含遊說第三國在國際上改變對台灣地位的論述。

報告中以統促黨總裁張安樂為例指出，中國政府經常透過製造社會動盪、干涉政府的方式介入台灣，目的是「用台灣民主反制台灣」；報告提到，張安樂在香港學運領袖黃之鋒來台時，組織將近兩百人的抗議行動，雖然張安樂承認自己與國台辦有接觸，但否認自己接受來自北京的資金援助。

報告也提及，立場偏向統一的新黨去年底宣布有意在中國開設辦公室，黨主席郁慕明更與時任國台辦主任張志軍於北京會面，台灣政府因此開始調查新黨成員與中國間的資金往來，今年六月以違反台灣法律、企圖替中國收編台灣軍人為由，起訴新黨王炳中與其他成員。