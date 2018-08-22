斷交頻傳 高層：吳釗燮非戰之罪

2018-08-22

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕薩爾瓦多轉向與中國建交，外交部長吳釗燮昨表示不會規避政治責任；黨政高層明確表示，吳沒有下台負責的問題，他面對中國用極懸殊的銀彈攻勢以及國際壓力，帶領外交團隊拚到最後一刻，是非戰之罪。

年初由國安會秘書長轉任外交部長的吳釗燮，任內已有多明尼加及布吉納法索轉向中國，現再加上薩爾瓦多斷交，已連丟三個邦交國。

吳帶領外交團隊拚到最後

吳釗燮在記者會表示，上次狀況是上任一個月連續兩個斷交，政治責任必須要他承擔，他已立即向總統表明，這次如果再與總統見面，也會提起這件事情，認識他的朋友，都非常了解他的為人，只要是他的責任，絕對不會規避，會承擔。

黨政高層則說，吳釗燮沒有下台負責的問題，吳掌握外交情勢、落實整體外交情勢政策和外交治理工作，都做得很到位，面對外交危機，吳帶領外交團隊拚到最後一刻，在面對中國用極懸殊的銀彈攻勢以及國際壓力之下，吳是非戰之罪。

薩台外交生變 美曾全力斡旋

黨政人士表示，吳釗燮七月訪問薩爾瓦多，外交部次長劉德立緊接著八月也去；不僅如此，上週隨蔡總統出訪巴拉圭期間，吳還在當地和薩國外交部次長會談。

黨政人士指出，國安會在之前已就各種情況研擬各種方案，評估薩爾瓦多和中國建交時機點包含出訪前、出訪中、過境美國中、過境美國後；這期間友台國家如美國等都有全力協助斡旋，國安和外交系統掌握建交公報時間點，也抓得很精準。