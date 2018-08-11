焦點評論》人民日報的徵兆

2018-08-11

記者鄒景雯／特稿

中國共產黨的機關報「人民日報」，有七十二年的歷史，超過三百萬份的發行量，這樣的宣傳單位在週五發表了一篇評論，專門針對網路上流傳的批評言論進行「消毒」，這個現象在威權中國出現，絕對是個很有意思的徵兆。

一個專制政黨的喉舌，需要特別去處理在中國嚴密網管下網民有限的意見，可見若干風向已成，並且讓輿論管制部門也不敢小覷。這就是正在對壘中的美中大戰議題。人民日報要另外整理出旗艦性論述的內容，主要在辯駁有關中國是否過度高調以及不該對美反擊的質問；這群習近平御用的筆陣，使用了一個有趣的比喻：「大象不可能隱身於小樹之後」，來反問懷疑論者：中國的崛起乃萬鈞之勢，如何掩蓋？

這樣的提法，不可謂不生動，就因為很有圖像效果，反而讓人把它與中國的世界形象有所聯想，不由得產生很大的乖離，中國是大象嗎？中國怎麼可能是吃素的，因此猛虎出於柙，恐怕更符合周遭鄰邦小國們對於中國的忌憚。

這是一個很嚴肅的問題，中國今天如果是和平崛起、文明崛起、民主崛起、人權崛起，則大象站出來就站出來，確實何須小樹蔽體，不要說是全球第二大經濟體，就算是超越了美國，進而威脅到其持續百年的世界霸主地位，在本世紀就成就「中國第一」，美國所能挑戰的手段，或是國際間觀望的態度，絕對都不會像是現在的這個樣子。

現在之所以變成：不只美國發動關稅戰、嚴審投資項目，而是歐盟各大國也紛紛加入戰線，中國遭到圍堵、形同孤立，不再是人民日報所想像的兩強單挑形勢，關鍵就在於美國對中國的竊密指控不是單一感受，而是技術大國的共同嫌惡，那麼基於國家利益的高度矛盾，大家怎麼可能再讓老虎逛大街，當然是群起攻之，樂見中國被打成過街老鼠。

一個繁榮的中國，何止對美國有利，對全世界都有利，但是這個歷史規則有一個前提，繁榮的中國不能變成會吃人的虎兕，否則其繁榮不可能長久。中國網民檢討習大大忘了鄧小平「韜光養晦」的智慧，事實上言之成理，因此在社群之間有相當的感染力量，難怪人民日報要發出評論文章，甚至直接點名令中南海礙眼的網路觀點，希望起領頭作用，即刻進行護盤。這也算是一葉知秋吧！