法國代表紀博偉︰台法合作機會 比以前多得多

2018-08-10

「年輕世代交流」發展迅速且平衡

記者呂伊萱／專訪

法國代表紀博偉來台三年，在美食紅酒與藝術之外，為法國打造了科技、新創等新品牌形象。紀博偉說著一口流利中文，公開演說時熱情又有條理，時常獲得滿堂彩。他近日與法國文化協會理事長林知延一同接受本報專訪，分享法台關係時，總是以「這很有意思」作為話頭，加上炯炯有神的目光，與近年活躍的法台關係一樣充滿活力。

台對外開放 友善新創業

紀博偉表示，法台之間、或是說歐洲與台灣，現階段不論在經濟、科技、文化、教育或環保等方面，「合作機會比以前多得多」。目前至少有廿五家法國新創在台灣發展，因為台灣是對外非常開放且國際化的經濟體，較沒有獨佔情形，對新創業者相當友善。他也正致力協助台灣投資者了解法國的政策現況，兩邊互動已越趨頻繁，例如台南的東台精機就在法國穩定發展。

紀博偉指出，他對法台關係「非常樂觀」，因為台法間的「年輕世代交流」發展迅速而平衡。

以台法度假打工計畫為例，紀博偉說，台法每年兩邊約有兩百人參與此計畫，目前在法國的台灣留學生約有兩千五百人，且年年增加。法國來台的留學生有一千六百多人，十年之內成長三倍，是全歐洲最多的。不僅學中文，也有不少是來學習工程、科學或商業等課程。

紀博偉說，台灣在法國留學生圈建立口碑，理由不外乎教育水平高、費用合理、環境安全、人又友善客氣。曾有個法國女生和他分享說「第一次到台灣是好奇、第二次是因為愛情」，浪漫說法令他印象深刻，這些來往對雙邊未來都有正向影響。

紀博偉認為，目前法國與台灣關係有四個最重要的議題，在於「民主、創新、環保、文化」，台灣和法國、或和歐洲之間共享「民主價值」，思辨正是民主的根基，思辨的關鍵不僅在於人權等議題，也是創新與文化的驅動力。他在台灣推動「思辨之夜」活動，明年一月將再次登場，會邀集台灣各界人士，一同加入這場與全球串聯的知識盛會。

傳統又多元 可靠的夥伴

紀博偉開啟台法新創、科技與能源交流，又將白晝之夜、思辨之夜等法國發起的國際活動帶進台灣。他說，台灣是獨一無二的地方，保存傳統同時有多元文化；法國把台灣看作「科技研發、社會創新、文化能量等方面的實驗室（lab）」，具備發展潛力的樞紐，他們來台灣「是要找夥伴的」，台灣正是能夠互補、反應快又可靠的夥伴。

與紀博偉合作密切的法國文化協會理事長林知延說，很少看到一個國家的大使替別人的國家廣告，不只把台灣帶到法國，更因為他願意和台灣分享經驗和人脈，也將台灣連到全世界。紀博偉也說，「台法關係不只是台法關係」，他們希望這裡「成為門口」，對雙方都有益處，也能進一步推進和歐洲其他國家的合作。