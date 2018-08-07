首都爭霸 組織戰攻防》丁打陸空戰法 固基本盤

2018-08-07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選戰呈現三雄競爭態勢，力求攻克首都城池的國民黨台北市長參選人丁守中，目前策略已轉向「空戰、陸戰」兼顧，並勤走各區里，盼鞏固國民黨基本盤；但在尋求議員與里長支持的過程中，也衍生不滿的聲浪，對藍軍而言，形成組織戰力打折的隱憂。

部分藍議員「頭挺身不挺」

在國民黨議員方面，以軍公教為首的「黃復興黨部」議員對丁守中支持度較高，但「本土藍」、部分「陳家班」則被點名與台北市長柯文哲關係曖昧，經常被抱怨「頭挺身不挺」。

至於國民黨組織戰倚重的里長輔選大軍，同樣也是丁守中陣營積極爭取的對象。地方輔選幹部指出，丁守中目前採取「空戰」與「陸戰」兼顧的策略，未來會繼續積極拜訪里長、與議員共同掃街，同時也會對於議題有所發揮，爭取曝光度。

不過，數位國民黨里長反映，丁守中拜訪里長時大多只是「握手、拍照」，與台北市長柯文哲積極解決問題的態度大不同；他們也對丁將民調下滑原因歸責於「花太多時間拜訪基層」不以為然；里長也將對丁的不滿，轉向到組織戰操盤手、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹身上，甚至有里長揚言，不惜以無黨籍參選。

里長對國民黨的不滿，也讓「藍營鐵票區」中正區鬆動，該區共廿七位國民黨籍里長，地方人士透露，至少有兩、三位已選擇不披藍袍參選。

將與議員、里長掃街衝票

對此，黃呂錦茹表示，這是里長基於選區結構做考量，更補充今年新增約廿位里長參選人以國民黨籍參選，參選數量不減反增。黃呂錦茹也解釋，丁並非怪罪基層，而是指自己勤走基層，卻忽略媒體曝光度；她強調，丁接下來會與議員、里長一起掃街，破除質疑。

另外，台北市里長聯誼會總會長、中正區螢圃里里長陳木松也因支持議員鍾小平選市長，以及里長拜訪先後問題與丁有過節，導致中正區、信義區里長聯誼會餐敘時，未邀請丁與黃呂錦茹，反倒是柯文哲全程出席。

陳木松回應，他對丁守中是「愛之深、責之切」，里長選舉政黨色彩較淡，柯執政時也感受到改變，盼丁將心比心，若本身不夠強，那當有其他母雞時，里長勢必取捨。