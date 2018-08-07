潛艦國造 蔡：跨國合作突破瓶頸

2018-08-07

「國際友人」相助 首艦最快可在2026年服役

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國推動「潛艦國造」政策將獲得外援！蔡英文總統昨透露，在人助、自助情形下，「國際友人」已看到我國決心和信心，因此透過跨國合作、國內產官學齊心協力，潛艦國造正一一突破研製瓶頸。據了解，我方已和數個外國團隊接觸，盼在明年上半年執行細部設計前，克服裝備籌獲、構型、設計圖繪製等難題，使首艦最快可在二○二六年服役。

盼明年上半年克服構型等難題

蔡總統昨選在「八六海戰」五十三週年前往海軍司令部演說。她表示，我國海軍將邁入新時代，由「潛艦國造」領航，不僅可補強水下戰力，並重新打造國軍「不怕苦、不畏難」的精神。

總統表示，我國海軍需要潛艦，眾所皆知，但我國在一九八○年代末期取得兩艘劍龍級潛艦後，就無法再對外購得新艦。現今政府堅持「國防自主」政策，除自研自製武器裝備，更運用創新思維，建立防衛戰力。

總統表示，在人助、自助情形下，我國自製潛艦的決心、信心，國際友人看到了，因此透過「跨國合作」，以及國內產官學界齊心協力，潛艦國造正一一突破研製瓶頸。

我國去年簽署潛艦國造案啟動與合作備忘錄。據了解，美國官方在今年四月公告「行銷核准證」，開放台美雙方廠商相互接洽，敞開兩國廠商關鍵技術洽談的大門，我國由台船、中科院扮演窗口，直接和外國原廠尋求合作機會，而非經過代理商、掮客接洽。

12項「紅區裝備」須尋求外援

知情人士透露，我國「潛艦國造」和「戰機國造」建立能量的關鍵，皆在於「人才培育」和「技術」，上述兩「基本功」紮穩，才有助於打造後續或新型艦型。「人才培育」部分，包括中科院、船舶中心已開始招兵買馬，亦計畫和具經驗的外國團隊接洽，克服當前困難；至於「技術」部分，據透露，軍方已完成「紅區裝備」盤點，估計有十二項關鍵裝備須尋求外援。

外傳目前和我方接洽的外國團隊，有美、日、印度與歐洲等六家國際廠商，但根據透露，現今水下艦艇皆為多國合作，不會僅倚靠一國的能量，待備齊人才、技術，潛艦設計、構型、配重、戰系、武裝等細節「今年底會有答案」，並為明年啟動的「細部設計」奠基，進而繪製設計藍圖，目前進度皆符既定期程。