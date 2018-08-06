國台辦批我阻攔金廈通水 陸委會：加害者顛倒黑白

2018-08-06

〔記者呂伊萱／綜合報導〕金門昨與晉江同步舉行兩岸通水儀典。中國國台辦主任劉結一出席致詞時暗批，台灣某些人出於陰暗政治目的，「橫加阻攔、無理取鬧」，將自食惡果。陸委會則嚴厲譴責北京當局以民生議題進行政治操作，意圖將兩岸困局歸責於我方，是「加害者顛倒黑白歸責被害者」。

民進黨立委蔡適應與王定宇回應此事時，不約而同說道「劉結一講的正好是自己」。王定宇反問劉：「以他的邏輯，中國會不會自食惡果？」

王定宇說，通水的實質比典禮重要，政府也相當重視民眾用水需求，但常利用典禮程序搞政治的正是中共，卻還反過來批評，根本是「一根手指指著別人、四根手指指著自己」。

劉結一在晉江通水典禮發表談話，除重彈老調說「兩岸關係好，台灣同胞才會好」，也暗批「台灣某些人」出於「陰暗的政治目的」，對百姓吃水用水問題「橫加阻攔、無理取鬧」。劉強調，兩岸同胞的「民心不可逆、民意不可違」，這些人無視於廣大台灣同胞利益，「必然自食惡果」。

譴責北京 將民生議題政治化

陸委會祝福金門順利通水，但嚴厲譴責北京當局藉機以民生議題進行政治操作，意圖將兩岸當前困局歸責於我方。陸委會說，政府高度重視金門民生用水，經編列十三．五億元經費完成相關工程，才有如今的兩岸通水。金門引水由我方買單，並非免費贈送，陸方卻將商業行為列為惠台措施，「明顯將民生議題政治化」，企圖製造台灣內部矛盾。

陸委會批評，北京當局一方面打壓台灣參與國際社會，一方面又對台拉攏，誰才是出於政治陰暗目的、人為破壞兩岸和平、損害人民福祉權益的始作俑者，國際社會及台灣人民都了然於胸。