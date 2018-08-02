吳挺楊文科「國民黨唯一支持」

2018-08-02

〔記者施曉光／新竹報導〕國民黨執政地盤新竹縣目前鬧分裂，內亂除了面臨立委林為洲脫黨參選，外患還有系出同源的民國黨主席徐欣瑩搶票，國民黨行動中常會昨特別到新竹縣議會召開，黨主席吳敦義與新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣黨部主委陳見賢等地方重要黨公職幹部，一起為新竹縣長參選人楊文科及各鄉鎮市長參選人造勢。

吳敦義特別穿著與楊文科同一款式的客家花布衫，並將裝有粽子、蒜頭的扁擔交給楊文科，象徵「包中」與「凍蒜」，表達力挺之意。吳強調，楊文科是將接下邱鏡淳的下一棒、「中國國民黨唯一支持的人選」﹔邱鏡淳也當場宣示，一定要把縣長的棒子交給楊文科。

吳敦義強調，團結非常重要，這次國民黨初選第一階段有五位人選表達爭取提名意願，黨中央依慣例把五人集合起來商量是否以全民調處理，副主席兼秘書長曾永權也多次與五人商量，但都無法達成共識，最後中常會才決定保留彈性，責成中央提名審核小組到新竹縣多方協調，找出最合適人選，楊文科是大家都可以接受的人選。

楊文科表示，國民黨完成新竹縣長提名後，遭受很多壓力，但他一路走來，一心一意為國、為黨、為民眾做事，自己心中坦蕩，沒有任何包袱，雖然他是政治素人，沒有班底與基層力量，但有縣長、議長、縣黨部主委以及黨中央的支持，還有邱鏡淳的執政績效可以當利器。

竹縣黨部主委砲火四射

新竹縣黨部主委陳見賢則是砲火四射，左批林為洲讓國民黨受到很大傷害，讓黨主席吳敦義背黑鍋；右罵民國黨參選人徐欣瑩不要國民黨，還指民進黨參選人鄭朝方的父親鄭永金讓國民黨「情何以堪」。

林為洲曾經為了自己被「做掉」在電視上落淚，陳見賢說，他這次為了輔選楊文科，不選議員，「所以我也再見了！要哭的是我不是他，他的立委還有一年多可以做。」

陳見賢對在場人士說，大家可以去問一問，林為洲在地方上的表現風評如何，痛批林讓國民黨受到很大傷害，讓吳敦義背黑鍋，「林為洲不是最強的，楊文科也不是最弱的」，「新竹縣長候選人最強的是誰？國民黨提名的。」

他還說，林為洲民國七十七年加入國民黨，後來加入民進黨、社民黨，為參選副議長，才又加入國民黨，如今又搞違紀參選，讓大家情何以堪。