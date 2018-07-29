星期專論》你或許深信不疑的三大謊言

2018-07-29

◎易思安（Ian Easton）

中國共產黨最成功的心理戰戰果之一，在於讓許多台灣人對以下三點深信不疑：第一，台灣不會陷入烽火，夜可安眠，因為幾乎可確定中國絕對不會武力犯台；第二，要是中國真的打過來，目標也可能是主張台灣獨立的領袖；第三，台灣的軍力不可能在戰爭中取勝，解放軍數日內即可亡台。

中國正在擴張軍力 準備入侵

這些令人深信不疑的看法都不正確，而且所有可取得的證據都顯示，實情正好相反。台灣正邁向不同於以往且更加危險的未來，中國正擴張軍力準備入侵，中共也可能瘋狂到真的破壞和平。若真如此，興戰的責任在於北京當局，而非力保家園自由、設法讓全世界認識到台灣做為合法民族國家存在此一客觀事實的台灣官員。

再者，與中共的宣傳相反，各位應該知道，台灣絕非一戰即敗。實情是，台灣的軍事力量足以打一場勝仗。憑藉美國的援助與充分的鬥志，台灣可以堅持到擊退來犯的敵人。

然而，只是勝券在握沒有任何意義。要是有夠多的台灣人將中共的謊言當真，謊言就會成真。台灣人會因此放鬆警戒、流於自滿，將和平視為理所當然，不把兵役及／或公民義務當一回事。台灣人會認為，應該安撫中國；眼看中國霸凌自己的家園，他們感到憤恨，卻又自覺無能為力。既然知道無論如何都會輸，幹嘛還要想辦法贏？既然注定要失敗，又何必為自己的信念挺身而出、奮力一搏？

毛澤東打贏國共內戰的主要原因，在於中共主導了論述。毛澤東滿口謊言，蔣介石與國民黨當然也騙人，但毛與中共顯然技高一籌。他們的謊言粉碎了國軍的士氣，導致部隊叛變，更成功取信於舉足輕重的美國，使其切斷對昔日盟友國民黨的全力支持，給中共幫了大忙。毛與中共的謊言還差點消滅中華民國。要是讓他們得逞，台灣就沒有機會變成今日如此耀眼的民主國家了。

中共宣傳機器入腦 無人能比

直到現在，中共仍持續在騙，差別只是其宣傳機器如今已強大到毛澤東難以想像的境界。中國不惜重金地戮力打造一個全球權勢網絡，其結果就是愈來愈難找到一家主流媒體機構、電影製片廠、大學、研究實驗室、智庫或政府機構，與中共毫無瓜葛。當然，這些單位絕大部分根本不曉得自己是跟誰打交道，以為對方不過是一般的中國民眾。畢竟，中國已經不再是百分之百的共產國家了，幹嘛不做點生意賺他們的錢？

出現在每一張人民幣紙鈔上的毛澤東，其實是人類歷史上最殘暴的殺人魔王，此一事實應當能讓世人醒悟。但情況似乎並非如此。何以致此？或許是因為中共的宣傳太圓滑、太有說服力。將觀念植入他人腦袋的功力，地表上應該沒有其他組織比得上中共。

中共的宣傳對人們思想與情感的操弄，已到了令人不敢想像的地步，其宣傳之所以如此令人信服與有害，在於受害者根本不知道自己被操控，不知道故事背後另有隱情，甚至沒想到要提出質疑。其實只要去做研究，勢必會有令人瞠目的發現，但誰有那份閒情逸致！

對了，各位若想知道誰支持我的研究，可以上「2049計畫室」首頁查看捐款贊助者名單與年報。請勿只因自由時報好意刊登我的文章，就以為我說的一切都可信。

若臣服於北京謊言 必敗無疑

重點是，對假設提出質疑，並查證事實是否真是如此，才是健全的做法。在這個不實資訊滿天飛的時代，要緊的是不隨便相信，而且進行查證。如果我們不這麼做，我們的民主制度將會受到傷害。

如果戰火逼近，我們該怎麼辦？萬一中國真的打過來，又當如何？然後呢？過去很長一段時間，美國和台灣一直是在比較安穩的條件下枕戈待旦、攜手並肩。台灣必須確認並重申自我捍衛的決心，美國則必須確認並重申信守承諾，讓台灣做為民主燈塔存在於世的意志。我們的戰力與勝利並非必然，但若臣服於北京當局的謊言，必敗無疑。

我們正邁向一個恐怕不像現在或過去般友善的未來，我們可以選擇竭力奮戰，盡一切可能創造明天，也可以心存僥倖地坐等，祈禱習近平及其謀臣策士不會哪天一覺醒來，就決定不惜一戰。

我們所做的選擇，決定的可能不只是我們自己的命運；這些決定可能造福，也可能禍延後代子孫。艱難的抉擇就在眼前，而我們對於這些抉擇的認知，至少有一部分是敵對勢力刻意塑造的觀念與假設。所以，你覺得什麼才是真的？你查證過了嗎？

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心張沛元譯）