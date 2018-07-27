美國防授權法 支持提升台防禦力

2018-07-27

兩院協商版本公布 力挺美台軍隊的高階交流與聯合訓練

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕美國國會今天公布二○一九財政年度「國防授權法案（NDAA）」兩院協商版本全文，支持強化台灣部隊的妥善率，增加美台軍隊的高階交流與聯合訓練，但刪除了原本參院版本中「要求美軍參加台灣漢光演習」等文字。

協商報告雖將部分文字修改得較為保守，但多數友台的條文內容都保留了。這份協商報告還需要參、眾兩院在休會前通過一致版本，再送交川普總統簽字後才能生效成為法律。

刪除參加漢光演習

美國國會要求法案生效一年後，美國國防部長在與台灣諮商後，針對台灣軍力提出一份總體報告，特別是台灣的後備軍力，報告中還要提出改進的具體建議。

法案中還有「國會意見」部分，對台灣仍表達強力支持。其中包括強調台灣關係法與六項保證是美台關係的基礎；美國應強化與台灣的國防安全合作，讓台灣維持足夠的自衛能力；美國應強力支持台灣透過軍售、商售與工業合作取得防禦性武器，特別是在不對稱和水面下戰力方面。

國會也主張，美國應改善對台軍售的可預測性，及時審查並回應台灣的軍售需求；美國國防部長應推廣美台兩軍之間實際的訓練和軍事演習的機會，並依照台灣旅行法推動資深國防官員與將級軍官的交流。

國會主張美台應增加人道救援與救災合作，美國防部長應考慮讓美國醫療船訪台做為年度「太平洋夥伴」的一部分，改善美台在救災方面的合作。