我東亞青運主辦權遭取消 柯文哲批中國打壓 不智的行為

2018-07-26

〔記者沈佩瑤、周彥妤、鍾泓良／台北報導〕中國以台灣進行「東京奧運正名活動」公投連署為由，在東亞奧會臨時理事會中發動表決，取消台中市明年東亞青運主辦權。台北市長柯文哲昨兩度批判，北京政府不了解台灣社會，「這是不智的行為」；但對媒體詢問，柯不願正面回應是否支持正名，僅說「不會用台北市長名義作政治表態」，尊重每個人表達政治信念的權利。

柯文哲昨強調，不希望兩岸關係越來越緊張、局面越來越僵，因此當初提出互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解等五個「互相」。

姚文智︰力爭到底 不應受屈辱

民進黨台北市長參選人姚文智則表示，中國破天荒取消中市主辦資格，導致所有青年運動員都無法參加，台灣不能吞下這口氣，應採取各種措施，力爭到底，他同時也力挺二○二○以台灣名義參加東京奧運的公投案，這是台灣言論自由的體現，不應受屈辱。

姚也痛批國民黨市長參選人丁守中，指丁此時不團結，還想攫取政治資源，藉機詆毀蔡英文總統的兩岸政策，這樣的政治人物有何資格參選台北市長？

丁守中︰公投正名 國際走不通

丁守中前天曾批評中央政府「早知如此，何必當初」。丁昨受訪說，他當然不能認同中國對台灣體育的打壓，但國際有國際的規範，堅持要公投正名，只是讓運動選手在國際走不通，也不能在台灣舉辦國際賽事。對於姚的批評，丁說：「我不必為姚文智的說法作任何評論。」

丁守中也在臉書說，柯文哲、姚文智及台中市長林佳龍都爭取不到國際賽事，唯獨他可以。丁進一步指出，自己比他們有國際宏觀視野，在中華台北的現實之下，讓選手可以出國比賽，看到驕傲的表現更重要。