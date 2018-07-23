來台觀摩後備動員 美軍層級可望提升至少將

2018-07-23

〔記者羅添斌／台北報導〕美國重視台灣軍事戰力發展，除表明應將美台軍售正常化、提升台美三軍交流，軍方官員透露，美方對我國後備軍人、民間人員及裝備物資的動員規劃也相當關注，近兩年來台觀摩後備動員業務的美國軍方代表，層級已由以往的現役中校階層，提升為上校軍官層級，官員樂觀認為，未來幾年由美軍現役少將率團來台觀摩的可能性相當高。

他表示，近兩年率團來台觀摩後備軍人動員業務的美國軍方單位，為美軍太平洋陸軍司令部的國際安全合作處、後備事務交流處，兩者率隊者均為副處長層級官員，也都是現役上校。

台美軍事交流升級

官員強調，美方過去都會派遣後備動員、後勤及作戰等軍事專長人員來台訪問，歷年都是以後備部隊的教育召集訓練為主要觀摩項目；二○一六年是針對我方「自強演習」對民間機具裝備的徵集等相關項目進行觀察觀摩；二○一七年則是首度指定要看我國後備軍人輔導組織及動員運作機制，以了解我國在全民防衛動員機制的設計與運作全貌。

他表示，我方為此還安排美方到幾個縣市（區）後備軍人輔導中心參訪，藉由親自訪談，讓美方了解我方後備軍人輔導組織的實際運作作業。

軍方官員指出，軍方未來將針對「物力動員政策、平戰時任務經驗交流、後備軍人短期志願入營服勤規劃與精進」，以及教召部隊訓練、城鎮作戰、灘岸守備及全民國防等面向，持續與美國太平洋陸軍後備部隊及美國各州後備部隊交流。