九月中旬起 北高新設泰簽服務處

2018-07-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）新官上任三把火，到任三個月即推動簽證便捷化措施。通才接受本報系專訪時表示，泰國貿易經濟辦事處規劃於九月中旬，在北高各開設一個服務處，將開放全日受理簽證申請案，接下來也將推動電子化填表與郵寄服務，盼便利民眾辦理泰簽。

泰國一直是台灣民眾出國觀光的熱門目的地，申請泰簽人數眾多，但泰國辦事處平時僅開放固定時段收件，須在平日上午九點至十一點半間送件，辦事處天天人山人海。

泰國辦事處委託私人公司受理簽證案件，規劃自九月中旬起，在台北與高雄各新開設一個服務處，全天收件，疏散人潮。雖然在服務處辦理將加收部分服務費用，但盼讓民眾「喝杯咖啡就辦好」，且在高雄新設據點，相信能使南部民眾辦理泰簽更便利。

泰駐台代表︰

是否對台免簽 事涉複雜

除了新開設服務處外，通才並說，泰國辦事處也正在推動更進一步的簽證電子化措施。目前台灣民眾辦理簽證，需要填妥紙本表格，實地到辦事處辦理，隔一個工作天後，再跑一趟領取辦完簽證的護照，費時又費力。通才說，目前因設備因素未能使簽證全面電子化，但希望更便民，因此現階段推動讓民眾能夠隨時在手機、電腦上網申請填表，完成後投進郵筒，幾天後完成泰簽的護照就能寄送到家中。

至於我外交部日前宣布，自八月起延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施，但泰國並未給予台灣民眾免簽。通才回應說，台灣開放對泰免簽，對促進台灣觀光也有益處，但開放免簽與否事涉複雜，各國都有自己的考量。例如泰國給七、八十個國家免簽，但泰國國民到國外免簽待遇國家或地區也才三十多個，「只有台灣的三分之一呢」，顯示互惠並不是必然的。