獨派潑漆》丁守中諷文化部是文革部 姚文智反批緊抱黨國遺毒

2018-07-22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中正紀念堂蔣介石銅像遭獨派青年潑漆，國民黨台北市長參選人丁守中昨前往中正紀念堂向蔣介石銅像致意時，諷刺文化部可以改名為文革部。民進黨台北市長參選人姚文智則反擊說，丁守中緊抱黨國威權的遺毒不放，利用黨國威權利益擷取政治資源，他希望轉型正義加速腳步進行，趕快處理威權的遺緒。

丁守中昨天前往中正紀念堂，參加國民黨市黨部主辦「反對台獨、尊重歷史，向蔣公致敬」活動，強烈譴責獨派的潑漆行為。

對於文化部表示中正紀念堂和蔣公銅像頻頻被潑漆，表現出社會各界對於轉型正義有急迫感，丁守中非常不滿，他指出，既然文化部鼓動文化大革命，可以改名叫文化革命部。他認為，民進黨只會搞鬥爭，對蔣中正過去的貢獻不僅全盤否認，更縱容破壞秩序、破壞法律的行為。

姚文智昨參訪農夫市集，媒體問到丁批評文化部一事，姚文智大酸，確實轉型正義要加快腳步，否則像丁守中這種保守勢力，緊抱不放許多舊的威權遺緒，就像國民黨八德大樓，明明丁說是競選辦公室，面對媒體卻否認，就是捨不得割掉不當黨產。

姚文智表示，他不是很同意潑漆的行為，但在促轉條例、不當黨產條例完成立法後，威權的圖騰遺緒趕快處理，才能邁開腳步，在民主自由的國家發揮創造力。姚也批丁守中現在還「緊抱著黨國利益、黨國遺毒不放，用黨國威權利益擷取政治資源」，應受譴責。