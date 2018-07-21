桃園市長選戰》是否空降 議員盼傅崐萁三思而行

2018-07-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕對於花蓮縣長傅崐萁可能空降桃園參選市長，與傅崐萁相當熟識的桃園市議員蘇家明表示，平心而論，傅崐萁擔任過縣長、立委，的確很會打選戰，但空降畢竟有風險，地方上還是希望市長參選人陳學聖要更努力打好這場選戰；至於是否會有空降人選？還是會尊重黨中央決定。

蘇家明說，他和徐振興都出身桃園信用合作社系統，而傅崐萁是徐振興的女婿，所以他與傅崐萁夫妻都很熟，如果傅崐萁要到桃園參選市長，還是會勸他「三思而行」，畢竟傅崐萁長期耕耘花蓮，對桃園的熟悉度仍有限，若和現任市長鄭文燦競選，起步就差了一大截、相當吃虧。

不願具名的某國民黨議員則表示，民進黨議員參選人普遍掛起和鄭文燦合照的看板，但藍營選擇與自家市長參選人合照者卻寥寥無幾，這是因為陳學聖打的是「空戰」，與地方議員沒有交集，也是這次選戰打不起來的主要原因，大部分議員都是自求多福，只是民進黨在新北市長選舉陣前換將，地方上才傳出是否也可比照辦理的聲音。

楊麗環：桃園真的沒人才了嗎？

對於傅崐萁可能空降參選，曾參與此次藍營桃園市長初選的前立委楊麗環認為，桃園市是「藍大於綠」的城市，在地人才濟濟，她不贊成國民黨找空降人選參選，黨部不舉薦在地好人才，卻挖空心思想著找外地的人，難道桃園真的沒人才了嗎？她也語帶保留的說，桃園人唯一能期待的就是推出在地好人才，而她正在往這個方向努力。