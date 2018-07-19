共艦擾台 美議員允向行政部門反映

2018-07-19

立委訪美團拜會羅伊斯等人

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委蕭美琴帶領的立法院跨黨派國會聯誼會十六日啟程訪美，將拜訪美國國會台灣連線成員、眾議院外委會主席羅伊斯（見圖，取自蕭美琴臉書）等人。訪問團立委昨向美方提到，中國軍艦近期在台海區域出沒、影響區域和平，盼美方能更加重視，美國議員則回應「會幫忙向行政部門反映」。

隨團出訪的民進黨立委劉世芳受訪指出，首日拜會的國會議員包含民主、共和兩黨的重量級議員，國會台灣連線的成員也幾乎都有見到面；美國議員肯定台灣對民主自由人權的貢獻。我方立委也就「區域經濟發展」與「台美貿易談判」與美國議員交換意見。劉世芳說，美國議員充分了解總統蔡英文維持現狀的作法，也多次對此表達支持。

民進黨立委余宛如受訪說，我方除感謝美方通過台灣旅行法外，也對美方在世界衛生大會替台灣發言一事表達感謝。余宛如說，與會立委特別向美方提到，中國軍艦近期在台海區域出沒、影響區域和平，盼美方能更加重視，美國議員則回應「會幫忙向行政部門反映」。蕭美琴則在臉書貼文表示，盼能透過交流對話進一步了解美國各界對亞洲貿易與安全議題的態度。

立委訪美團除與眾院「國會台灣連線」共同主席哈波及成員餐敘，並在十八日視察駐美代表處。訪美團也將拜會美國行政部門官員及智庫學者，預定二十一日凌晨返抵台灣。

訪美團成員包括民進黨蕭美琴、劉世芳、余宛如、林俊憲，還包括國民黨立委江啟臣、呂玉玲、林麗蟬、蔣萬安。