內閣改組擴大 交通部長將異動

2018-07-11

強化內閣與各首長磨合

〔記者李欣芳、蘇永耀／台北報導〕為強化賴內閣與各部會首長的磨合，並因應年底選舉打造「戰鬥團隊」，據透露，原本規劃內閣局部改組的範圍將會擴大，除了內政、法務及財政部長異動之外，交通部長賀陳旦也會異動，改組名單最快下週宣布。

因應年底選舉 打造戰鬥團隊

知情官員表示，這波內閣改組，主要是為加強賴揆與各部會首長的磨合，使內閣施政更順暢，更能專心拚經濟，這將是賴揆上任十個月以來，內閣改組幅度最大的一次。至於今年二月的內閣改組，主要是蔡總統進行國安人事的調整，當時勞動部長林美珠因個人身體健康因素離職，改由許銘春接任，賴揆當時原本無意更動內閣。

改組名單最快下週宣布

高層官員強調，賴揆上個月與蔡總統等數度討論，對於局部改組的時機及人選，蔡總統均高度尊重；而年底選舉的挑戰，就是執政成績的期中檢驗，賴揆責任重大，希望能愈快愈好。

內政部長一職，考量加強與立院的溝通，並化解部分民進黨立委對現任內政部長葉俊榮在追討婦聯會等黨產案不力的雜音，將由與朝野立委互動佳的行政院發言人徐國勇出任。

法務部長由受蔡總統信賴的調查局長蔡清祥升任，財政部長則由次長蘇建榮升任。葉俊榮、現任法務部長邱太三與財政部長許虞哲完成階段性任務，其中邱太三將轉任總統府副秘書長。

至於懸缺已久的教育部長人選，原鎖定民進黨立委管碧玲的規劃已然生變，府院正通盤考量新人選，加上國發會副主委邱俊榮請辭後的遺缺也將補實，因此內閣改組幅度將擴大。