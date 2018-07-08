賴：期待日助台加入CPTPP

2018-07-08

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕行政院長賴清德昨出席第四屆台日交流高峰會時，強調非常期待透過日本議員及政府的協助，在第二輪「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判時，能協助台灣有機會加入，讓台灣的經濟發展可與日本共同合作，造福國際社會。

賴清德表示，他要感謝日本安倍首相、議員及日本各界，對近年在台南、花蓮發生的地震，表達關心與支持，除捐贈善款協助賑災，安倍首相還錄製親手用書法寫下的「台灣加油」影片，鼓勵台灣。

對於最近大阪發生的地震，賴清德也代表台灣民眾，表達對大阪民眾的關心。他說，台灣與日本均處於地震好發地帶，彼此都承受地震的衝擊，但是互相關懷，雙方感情因地震反而愈來愈密切，足以說明「患難見真情」。

賴清德說，謝長廷擔任台灣駐日代表後，雙方關係愈來愈密切，去年，有十四位台灣縣市長赴日訪問，包括總統府陳菊秘書長及他本人；日本知事或市長也有二十三位訪台，彼此簽訂三十二項友好協定，台日的民間交流在去年更達六百四十六萬人次。

駐日代表謝長廷則表示，台灣與日本是真正的朋友，雙方從九二一地震起，已建立「災害互相幫忙」的模式，這是一種「善的循環」，是全世界交流的最高目的，也是世界和平的模範。

「高雄宣言」讓世界更美好

而昨天的台日交流高峰會也接續前三次高峰會慣例，以主辦城市為名發表「高雄宣言」。宣言強調，本次高峰會致力於「合作讓世界更美好」，支持雙方為國際做出貢獻，宣示擴大台灣與日本民間廣泛交流，促進雙方觀光共榮，並支持台灣參與國際組織（例如跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP等組織），讓台日攜手成為最緊密的區域夥伴。

宣言也指出，台灣跟日本都是亞太民主夥伴，雙方在災害發生時互相關心與協助，可以用「患難見真情」形容彼此的感情。第四屆台日交流高峰會跨海來台灣舉辦，也揭示「台日友誼新時代」的來臨。