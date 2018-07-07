縣市長選戰攻防評估》彰縣澎縣嘉市選情 蔡英文很憂心

2018-07-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨固守綠營執政縣市版圖，拚年底縣市長選舉席次過半。據了解，黨主席蔡英文自五月開始，每週分別邀請爭取連任的黨籍縣市長到官邸聊選情，並提供必要協助。黨內人士指出，蔡英文十分擔憂彰化縣長魏明谷選情，表示若中部「有需要」，她與行政院長賴清德、各部會首長會常常下鄉。

每週邀縣市長洽談 提供選戰協助

民進黨尋求連任的執政縣市包括基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣。目前已受邀赴總統官邸聊選情的縣市長，包括魏明谷、嘉義市長涂醒哲、台中市長林佳龍等。

魏明谷選情不穩，成為民進黨極力固守中台灣的關鍵選區。據了解，蔡英文五月邀魏明谷聊選情，詢問魏需要黨中央什麼協助，並提及後續下鄉站台行程，希望為魏明谷創造曝光機會。

關切魏明谷、涂醒哲 提醒林佳龍

蔡英文本月一日到台中視察時，也抽空與林佳龍餐敘。蔡除提醒林不能掉以輕心，也對魏明谷選情表達憂心，希望林佳龍有餘力時，能協助拉抬彰化。

同樣被認為選情「拉警報」的涂醒哲，蔡英文則對涂盼黨中央協助部分，馬上交代幕僚處理。地方人士分析，由於泛藍分裂，讓涂醒哲選情反較過去穩定；若涂可過關，也會是「非常驚險的險勝」。

基市桃市竹市屏縣 料能勝選連任

民進黨中彰投雲等選區上週展開輔選會議，初步規劃聯合站台活動，擬先由台中聯合苗栗、南投舉辦造勢，拉抬無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎、民進黨南投縣長參選人洪國浩氣勢。

拚連任的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，黨內評估勝選沒意外。雲林選情被認為已逐步回穩，不過前縣長張榮味遭判刑須入獄，選情影響仍待觀察。

受到年改衝擊選情的澎湖縣長陳光復，近半年已數度赴中央黨部討論選情，盼後續與中央共同推出「牛肉」及建設，挽救劣勢。