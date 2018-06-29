製造兩岸衝突 我拒一中國記者駐台

2018-06-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國「東南衛視」記者葉青林日前申請駐台遭我方拒絕，陸委會副主委邱垂正昨表示，內政部聯審會針對此案做出決議，陸委會予以尊重，我國政府尊重保障新聞自由，但不能從事和新聞無關之事，也不允許散播不實言論並造成誤解，亦不歡迎造成兩岸衝突的記者來台。邱垂正也說，該名記者曾駐台十年，也曾有未經許可進入「漢光演習」場域採訪的紀錄。

對於中國新聞從業人員來台駐點准駁依據，邱垂正表示，我方依據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」、「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」等規定，由內政部跨部會召開聯審會做成共同決議。他表示，兩岸媒體應可相互駐點，中國記者可來台自由採訪，但我方記者容易受到限制，顯見兩岸媒體開放與交流程度相當不對等。

陸委會：花蓮強震 葉青林製造紛爭

邱垂正強調，只要符合我方法令，不從事新聞採訪無關之事，政府絕對尊重、保障新聞自由，也沒有限縮兩岸新聞交流之事。中國約有十家媒體、卅名記者在台灣駐點採訪，東南衛視就有四名，僅葉青林未獲同意，其他人都可順利來台採訪。

邱垂正表示，花蓮縣今年二月發生強震，當時日本救援隊來台，未入救援熱區，但葉青林刻意連結我方政府不讓中國救援隊來台，「我們哪一次地震，有請中國救援隊來？」縱使我方已告知現場實際情形，葉仍未改善，還在救難且令人心痛時製造紛爭，我方堅持新聞自由等相關價值，「但也不歡迎製造兩岸衝突的記者，帶來不安與無謂衝突」。

邱垂正表示，葉青林在中國仍可自由地透過臉書、YouTube等遭中國封鎖的社群媒體提出訴求，也可能不用翻牆，「各位，你不覺得這很不尋常嗎？」如葉青林再度提出來台申請，邱垂正表示「歡迎」，但屆時也須內政部聯審會決議准駁。