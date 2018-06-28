不執行死刑？ 高思博砲打法務部

2018-06-28

〔記者林良昇、張文川／台北報導〕台南市長選舉升溫，國民黨台南市長參選人高思博昨砲打法務部指出，五、六月份共發生十六起重大兇殺案，他批評法務部長邱太三和行政院長賴清德的回應是不負責任。前法務部長羅瑩雪則說，已定讞的死刑應依法執行，如果民進黨政府立場是廢死，應該表明立場推動修法。

國民黨主席吳敦義也在中常會表示，這些人禽獸不如，應該要永遠離開人世，很不能接受蔡政府不動如山的作法。他批評邱太三對不起人民，未來不排除動員及重大行動，包括可能會向法務部抗議已判死刑者沒確切執行。

邱太三：不能憤怒下倉促決定

法務部長邱太三昨天受訪強調，不要在憤怒下做出倉促的決定，以往江國慶冤案、鄭性澤、蘇建和案，政府也不會在當下討論是否廢除死刑，同樣的，當社會發生兇殺個案時，也不應在憤怒、不了解事件本質的情況下討論執行死刑，應考量整體，而不是只看剛發生的個案去決定無關的死刑案件。邱也說，廢死雖然是國際趨勢，但法務部目前並未對此討論政策，法務部也會根據死刑審核執行要點審慎評估何時執行死刑。

高思博昨在國民黨中央黨部召開記者會，高思博批評，五、六月份共發生十六起重大兇殺案，特別是八天發生三起分屍案，邱太三在五月卅日說的「槍決不能解決問題」是民進黨慣用的政治話術，因為沒有人說死刑可以解決所有的犯罪問題，但是死刑可以承擔部分的犯罪預防。

羅瑩雪則表示，已定讞的死刑就應該依法執行，不應以各種理由或藉口推託，若民進黨的立場就是要廢死，就應該表明立場，推動廢除死刑的修法，才是開大門走大路的作法。