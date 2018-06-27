東亞民主論壇 與會者強調︰一中政策 是傷害台灣最大假新聞

2018-06-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕「東亞民主論壇」（ＥＡＤＦ）昨在台北召開，百名亞洲民主倡議人士齊聚，分享對抗民主衰退的經驗。台灣開放文化基金會副執行長吳銘軒在大會表示，「對台灣傷害最大的假新聞就是一中政策」，因為「世界上只有一個中國」、「台灣是中國一部分」等論述都不是事實，中國卻刻意廣為散布、企圖誤導大眾。

全球民主面臨嚴峻挑戰，民主基金會昨舉辦第五屆「東亞民主論壇」，以「對抗民主衰退」為題，吸引上百名來自菲律賓、印尼、馬來西亞、日本與韓國等國的民主倡議人士。這些活躍於各國公民運動的年輕人，齊聚台北檢視此挑戰，共同探討言論自由保障、打擊假新聞、民主規範與傳統價值共存空間、防止利用民主打壓民主等子題。

Inquirer.net記者艾斯格拉分享菲律賓政府至今仍利用民粹主義，限制公民社會發展，壓迫獨立媒體及批評意見噤聲。艾斯格拉舉出許多案例，例如菲律賓總統杜特蒂聘用性感女團「摩卡女郎」團長尤遜擔任總統府通訊辦公室（ＰＣＯ）副主任，透過其龐大社群影響力，宣傳政績、傳播錯誤資訊、引導輿論，「她的臉書有六百萬人追蹤，一分享假新聞，就能影響多少人？」

他也分享菲律賓公民社會並不靜默，透過推動大小新聞的事實查核，讓獨立的批判力量更大聲；天主教會鳴鐘譴責杜特蒂的恐怖緝毒手段；要求臉書等社群媒體負起社會企業責任，並推動加強民眾的人權觀念與媒體素養等。

吳銘軒︰中國散布 誤導大眾

台灣開放文化推動者吳銘軒則在「打擊假新聞和捍衛民主」場次發表簡報，指錯誤資訊（disinformation）是獨裁政權創造有利自身的論述與修辭時，最有效的工具；也是透過刻意傳播非事實內容，企圖傷害民主的作為。而對台灣傷害最大的假新聞就是「一中政策」。

吳銘軒說，「一中政策」指出「世界上只有一個中國」，且延伸到「台灣是中國一部分」；但事實上，世界上存在「中華民國」與「中華人民共和國」，中國卻廣為散布「一中政策」，企圖用謊言誤導大眾，甚至要求航空公司和我外館改名，對台灣產生負面影響。為應對錯誤資訊，吳銘軒也分享台灣公民團隊開發具闢謠功能的LINE聊天機器人，名為「真的假的Cofacts」，方便民眾即時查證訊息真偽。