二二八、白色恐怖 賠償數出爐

2018-06-26

共1萬3401件 將依法塗銷有罪判決

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在威權統治時期，許多民眾遭到槍斃及迫害入獄，為早日平復司法不法，行政院促轉會已查出二二八、白色恐怖賠償案、戒嚴時期人民受損權利回復案件，共一萬三四○一件。促轉會彙整判決資料後，將依法塗銷有罪判決及處分，包含二二八事件「鍾逸人案」都會平復，以彰顯司法正義。

據了解，促轉會成立後，已向二二八事件紀念基金會、國家人權博物館、司法院多個單位，調閱二二八事件判決、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件資料，現已掌握二二八事件賠償案有二三一二件、白色恐怖賠償案七九六五件，另在司法院的戒嚴時期人民受損權利回復有三一二四件。

依「促進轉型正義條例」規定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件，應予重新調查。有罪判決暨其刑、保安處分、沒收宣告，於促轉條例施行之日均視為撤銷。

促轉會副主委張天欽表示，這些獲賠案件的有罪判決，均視為撤銷，因此促轉會正核對上述案件的相關法院判決，屆時會依法公告，請司法院予以塗銷，「平復司法不公進度會很快！」

張天欽指出，二二八事件的賠償案比較特殊，幾乎沒判決就直接殺害，有判決的部分二二八事件紀念基金會正在彙整，白色恐怖賠償案有判決，促轉會未來採分批公告，不會等到一萬多件處理完才公告。

二二八事件紀念基金會執行長楊振隆表示，當年二二八罹難者多數沒經正當法律程序，白色恐怖年代軍法處有判決，國民黨要槍斃人，還會過水審判一下。楊振隆提及，會將二二八事件相關判決轉交促轉會，目前發現「二七部隊」隊長鍾逸人案是少數有經判決案件，「有判決的逃過一劫，沒判決幾乎都被殺死了」，另外還有二百多人被警總抓去「勞動訓導營」管訓。