竹竹苗裂痕待修補 藍頭殼抱著燒

2018-06-25

〔記者洪美秀、蔡孟尚、張勳騰／綜合報導〕民進黨新竹市長林智堅擔任竹竹苗縣市長選舉的領頭羊，展現團結勝選的旺盛企圖心；反觀國民黨在竹竹苗三地的縣市長選情都出現分裂隱憂，有待整合。

許明財二○一四年尋求連任時，以一○一四票輸給林智堅，四年後許明財在國民黨黨內初選民調勝出，獲得提名，捲土重來，但黨內初選時的摩擦需要弭平，而林智堅的高民調滿意度與施政成果、執政優勢，拉大與許的差距，甚至傳出「換將」耳語，許的聲勢一直未能拉抬起來。

無黨籍新竹市議長謝文進即將宣布參選，除爭取中間選民認同，且深耕基層，廣結善緣，影響力涵蓋藍、綠，可能瓜分藍營選票，恐將讓許明財更陷入苦戰。

新竹縣方面，經過波折紛擾，國民黨雖提名副縣長楊文科競選下屆新竹縣長，不過立委林為洲仍自辦民調試圖翻盤；如何修補裂痕，有待黨內整合。

地方政壇人士分析，林為洲自辦民調卻沒在公布時現身，而楊文科也以「尊重」回應，雙方都釋出善意並保留未來操作空間，若是有雙方均信賴的友人穿針引線，促成對話，整合就有可能。

至於苗栗縣長徐耀昌本屆就任縣長時，縣府一度發不出員工薪水，徐指前縣長劉政鴻留下一屁股債，導致劉要求徐公開道歉，否則將不惜脫黨參選，而徐也在上月公開道歉。

至於劉政鴻接不接受徐耀昌的道歉？事隔已一個月，仍未獲劉政鴻的公開回應。劉政鴻在立委、縣長任內，蓄積不少政治實力，若劉執意脫黨參選，勢必造成藍營分裂，也增加苗栗縣「被綠化」的可能。