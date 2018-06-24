沖繩演說 李登輝：中國是亞洲最不安定因素

2018-06-24

〔記者蘇芳禾／綜合報導〕前總統李登輝昨晚在日本沖繩發表公開演說，他批評中國霸權心態毫不避諱，並展露無遺，是目前整個亞洲「最不安定的因素」。

是否與安倍會面 李辦：不回應

由於日本首相安倍晉三昨也飛抵沖繩，出席沖繩戰役戰亡者的追悼儀式。在沖繩停留約四小時的安倍，盛傳與李登輝見面，但採訪媒體守候在李登輝下榻的酒店，安倍並未出現。對於相關傳言，李登輝辦公室僅表示，「不針對這件事有任何回應」。

李登輝受日本台灣和平基金會之邀，前天抵達沖繩那霸市，今將參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。他昨晚出席基金會及日本李友會合辦晚宴，並發表日文演說。李登輝戴著墨鏡、坐著輪椅，與夫人曾文惠一起接受在場兩百多名人士熱烈鼓掌進場，講到此行是為慰靈碑揭幕而來時，李聲音哽咽，心情顯得很激動。

他談及國際局勢時表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩為朝鮮半島無核化的會面舉世矚目，但朝鮮半島的局勢與亞洲的和平，如果沒有日本的參與，很難成就。

李登輝並抨擊中國三十年來沒有放棄霸權思維，不但連續二十年軍事預算成長都超過兩位數，近十年來更積極充實遠洋海軍力量。中國試圖透過軍事影響力，由一個大陸國家，逐步擴張成為太平洋到東南亞延至印度洋的海權國家，從而與周邊國家在軍事方面諸多衝突、對峙與緊張。

李登輝也指出，台海在中國的軍事恫嚇之下，受到相當程度的威脅，中國在和平安定的環境中崛起，無法對區域的安定與和平做出貢獻，也可說是目前整個亞洲最不安定的因素。李強調，今後日本與台灣，包含美國應該積極共同合作負責亞洲的和平與穩定。