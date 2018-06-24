姚文智造勢晚會》簡余晏嗆柯文哲：白色力量變暗黑力量

2018-06-24

〔記者蔡亞樺、黃建豪、蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨晚舉辦首場造勢晚會，與柯文哲撕破臉離職的台北市觀光傳播局前局長簡余晏到場助講，談到在柯市府任職的辛酸。她表示柯曾說過垃圾不分藍綠，她反問「垃圾桶裡沒有白色的嗎？」簡大罵，柯文哲高喊自己是白色力量，但四年過去，已經變成「暗黑力量」，利用網路霸凌民進黨這位昔日盟友。

簡余晏也說，柯在內部會議常說只要民進黨被柯罵了就倒了、就完了，總統蔡英文民調這麼低，只要柯再罵就更低，這種講法讓人不敢置信。

簡余晏提到，柯文哲曾說過要公開透明，卻派親信蔡壁如密會遠雄集團董事長趙藤雄「喬蛋」；她最難過的是看到柯團隊的首長兔死狗烹，原民會主委、體育局長、秘書長蘇麗瓊一一離開。

簡還爆料說，擔任世大運執行長的蘇麗瓊當時一天工作廿小時日夜加班，把世大運辦得很成功，光環卻被柯文哲收割，受盡委屈的蘇麗瓊提出辭呈時，柯也沒有慰留，只有蔡壁如傳簡訊。

她還說，看到柯語出驚人表示，台大醫院以服務態度差制量，許多在台大工作的好友都非常無言，柯Ｐ應向台大醫院道歉，也欠蘇麗瓊一個道歉、市民一個道歉。

最後簡余晏諷刺柯文哲白天是白色力量，但到了晚上變成暗黑力量，利用網路霸凌民進黨這位盟友，她呼籲選民要讓北市改革，要有善的力量、改革的力量，不要有暗黑力量。

北市府：簡余晏誤解了

對於簡余晏的批判，北市府發言人劉奕霆回應，簡余晏在市府內可能只聽聞片面資訊才會有這樣的誤解，市長曾多次公開表揚蘇麗瓊對於世大運的貢獻，對於簡的發言只能予以尊重。