焦點評論》把蘋果放進袋裡

2018-06-22

記者鄒景雯／特稿

台美「恢復」邦交？這個議題，自一九七九年以來，近四十年間，想都不要想。羅拉巴克眾議員一向是堅定友台反中的「鷹派」，有此提議不太意外，同時類似的提案也不是首例，但是在這個特殊的時間點，這樣的討論，恐怕變成一個可以想一想的事情。

為什麼這個時間點不一樣？套句中國前進出口銀行董事長李若谷的「發現」：美國對中國的看法已經發生根本性的變化，未來的美中關係不會沿著過去四十年所走過的道路繼續走下去。中國菁英階層如此的體認，絕對是「一葉知秋」，換句話說，中國最敏銳的一群頂層人士已經察覺到美中既有的結構已經動搖，而且對中強硬已是華府朝野一致的共識，更加驗證了這是一個事實。

這個事實說明，現狀正在改變，從美國的觀點來說，當然是中國改變了美國所習慣的現狀，中國的崛起一直是個現在進行式，過去的中國儘管在崛起中，但是它「韜光養晦」，而今的中國，自認已是世界強國，需要與之匹配的政策，早就告別了鄧小平的訓誡，於是驚動了美國各界，進而共同把川普送進了白宮。而川普所帶來翻天覆地的衝撞，同時也把以往牢不可破的禁忌，開放出一切的可能性，在經濟上，美中貿易大戰真的開打，在政治上，連金正恩都可以握手，還有什麼不能談。

當今美中格局的變遷，其戰略指向非常清晰，清晰到連中國人都難以迴避，如果要打個比方，就是川普大叔有意識地在搖晃中國這棵大樹，儘可能的讓它果落滿地，這樣的情況，確實特殊，而長期以來被國際現勢所壓制的台灣，相對出現了極其神奇的喘氣空間，這從美國行政部門與國會不斷發布新的對台政策，可以充分顯現。在這個背景下，看待美國是否與台灣建交的倡議，等於是「一個中國」政策的拋棄，其警告北京的籌碼已經上綱化，是最主要的意義；也就是說，美國可以把煞車器給拆了，中國可不要誤判。

在這個時刻，台灣最該做的是，深切體認這個時間點稍縱即逝，它能持續多久非操之在己，因此當蘋果掉下時，別無所行動，要趕緊把它放進袋裡，能撿多少就撿多少，重新建立更強韌的生存現狀。要做到這一步，需要全面且敏銳的對美工作，蔡英文政府生逢其時，責任重大。