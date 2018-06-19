世代青黃不接 國民黨四年級生扛重責

2018-06-19

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底縣市長大選，國民黨已完成廿二個直轄市、縣市長提名，廿二名參選人中，十三位參選人是年紀在六旬上下的「四年級生」，成為藍軍參戰的主力部隊，其中，還有多位是老將「回鍋」再戰沙場，五年級生與六年級生僅佔四成，出現世代青黃不接的問題。

五六年級生僅四成 黨：勝選是主要考量

年底縣市長大選，國民黨「老」將上前線，其中，新竹縣長參選人楊文科、尋求連任的南投縣長林明溱都是四十年次，「五年級生」只有九位，四十五歲以下的「六年級生」則僅有金門縣長參選人、立委楊鎮浯一人。

老將回歸參選也是本屆國民黨提名特色；嘉義市長參選人黃敏惠、新竹市長參選人許明財和澎湖縣長參選人賴峰偉都是「前」地方首長，將再度出馬，奪回政權，而基隆市長參選人謝立功、雲林縣長參選人張麗善都曾投入二○一四年九合一選舉，今年要再度挑戰。

對於國民黨由老將打頭陣，遭疑世代青黃不接，國民黨組發會主委李哲華說，提名最主要目的是勝選，如果能達到世代交替當然最好，但縣市首長與多席次的地方議員不一樣，不是贏就是輸，會影響整個政黨發展，國民黨現在有困境，面臨生死存亡，縣市長提名以勝選為考量。

李哲華強調，國民黨在地方議員提名部分，有強化世代交替，對青年參選人有特別的加權，就是希望培養年輕人，多讓新人出線，國民黨在六都，青年被提名比例達整體的三成， 還超過民進黨的比例，國民黨的現任議員感到壓力很大，但黨中央還是願意給新人多一點機會。

李哲華表示，提名一切都以實力為原則，這和民進黨在新北市提名前台北縣長蘇貞昌是一樣的道理，如果國民黨還是像過去一樣一黨獨大，也許有條件少一、兩個縣市，實驗性培養年輕人，但現在的國民黨沒有本錢在縣市長提名領域上強制世代交替，要先過這關，才有明天。